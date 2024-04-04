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В нацпарке в Бурятии установили контейнер для сбора пластика

В нацпарке в Бурятии установили контейнер для сбора пластика
Общество,  Фото:национальный парк «Тункинский»
Контейнер установлен в райцентре

В национальном парке «Тункинский» установили контейнер для сбора пластика. Перед сдачей пластик необходимо освободить от содержимого, снять крышки, смять.

Пункт сбора пластика находится по адресу село Кырен, ул. Ленина, 62 двухэтажное кирпичное здание национального парка.

В 2023 году благодаря совместной работе Тункинского национального парка, ТОС «Изумруд» и администрации сельского поселения «Кыренское» на переработку в Иркутск вывезено 1138 кг. прессованного пластика.
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