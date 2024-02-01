01 февраля

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В Агинском округе состоится всероссийский борцовский турнир

В Агинском округе состоится всероссийский борцовский турнир
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Ожидается участие более 150 спортсменов из 5 регионов России

Стала известна дата всероссийского турнира – 61-го открытого чемпионата Агинского Бурятского округа по вольной борьбе памяти Героя СССР Базара Ринчино. Посёлок Агинское примет лучших борцов из пяти регионов России с 23 по 25 февраля в спортивном комплексе «Бүргэд».

- На сегодняшний день поступили заявки от команд Иркутской области, республик Бурятии и Тывы, Красноярского и Приморского краёв. Возможно, будут участники из Монголии. Всего ожидаем больше 150 спортсменов старше 18 лет. Впервые судья всероссийской категории Абакар Абиев из Хабаровска приглашён в качестве главного судьи турнира. На 61-м турнире будут разыграны 10 комплектов наград. Призовой фонд составит более полумиллиона рублей, - рассказал на первом оргкомитете президент Забайкальской федерации спортивной борьбы Дашинима Батоболотов.

Также в рамках турнира пройдёт абсолютное первенство по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан», победитель получит 20 тысяч рублей и памятный приз. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край вольная борьба спорт национальная борьба

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