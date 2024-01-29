В Улан-Удэ определили победителей борцовского турнира

Соревнования проходили в честь Хамбо-лам
27 января в Улан-Удэ прошёл турнир по бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдаан» в честь Хамбо-лам Гоман дацана Галсан-Лыгдена Аржигарова и Агван-Нимы Цыдыпдоржиева. Спортивные состязания проводились на призы администрации города, лам-выпускников и тех, кто прошёл обучение в Гоман дацане.
У мужчин призовые места заняли:
Весовая категория 63 кг
Первое место - Данжалов Денис (Санагинский дацан)
Второе место - Мункуев Алдар (Атаганский дацан)
Третье место - Дамдинов Сэнгэ (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Четвёртое место - Хубарков Тимур (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Пятое место - Цыденжапов Номто (Кижингинский дацан)
Шестое место - Петчеев Дамдин-Жамсо (Иволгинский дацан)
Седьмое место - Осоров Ринчин (Чесанский дацан)
Восьмое место - Мункуев Батор (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Весовая категория 75 кг
Первое место - Гармаев Сандан (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Второе место - Ульзетуев Сангади (Цээжэ-Бургалтайский дацан)
Третье место - Ухинов Чингис (дацан «Балдан Брэйбун»)
Четвёртое место - Очиров Артём (Баргузинский дацан)
Пятое место - Дондуков Тумэн (Табангут-Учетуйский дацан)
Шестое место - Цыденов Цыден (Эгитуйский дацан)
Седьмое место - Гашинов Одон (Кижингинский дацан)
Восьмое место - Ульзутуев Зорикто (Сартул-Булагский дацан)
Весовая категория свыше 75 кг
Первое место - Цыжипов Балдан (Цугольский дацан)
Второе место - Хабитуев Стас (Баргузинский дацан)
Третье место - Цыренов Батор (Баргузинский дацан)
Четвёртое место - Цырендондопов Зоригто (дацан «Балдан Брэйбун»)
Пятое место - Бакшеев Амгалан (Бургалтайский дацан)
Шестое место - Балжимаев Чингис (Агинский дацан)
Седьмое место - Баранов Андрей (дацан «Балдан Брэйбун»)
Восьмое место - Чимитов Алдар (Чесанский дацан)
Победители получили грамоту, золотые медали, хадак и денежный приз в размере 25 тысяч рублей. За второе место давали грамоту, серебряную медаль, хадак и 15 тысяч рублей. За третье: грамоту, бронзовую медаль, хадак и 7 тысяч рублей. Обладателю четвёртого места дали 3 тысячи рублей, с пятого по восьмое – по тысяче рублей.
Также были определены призёры у юношей в 9 весовых категориях. Об этом сообщает Буддийская традиционная Сангха России.
В Улан-Удэ определили победителей борцовского турнира
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