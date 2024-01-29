В Улан-Удэ определили победителей борцовского турнира

Общество, Фото: Буддийская Сангха России

Соревнования проходили в честь Хамбо-лам



27 января в Улан-Удэ прошёл турнир по бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдаан» в честь Хамбо-лам Гоман дацана Галсан-Лыгдена Аржигарова и Агван-Нимы Цыдыпдоржиева. Спортивные состязания проводились на призы администрации города, лам-выпускников и тех, кто прошёл обучение в Гоман дацане.



У мужчин призовые места заняли:



Весовая категория 63 кг

Первое место - Данжалов Денис (Санагинский дацан)

Второе место - Мункуев Алдар (Атаганский дацан)

Третье место - Дамдинов Сэнгэ (Цээжэ-Бургалтайский дацан)

Четвёртое место - Хубарков Тимур (Цээжэ-Бургалтайский дацан)

Пятое место - Цыденжапов Номто (Кижингинский дацан)

Шестое место - Петчеев Дамдин-Жамсо (Иволгинский дацан)

Седьмое место - Осоров Ринчин (Чесанский дацан)

Восьмое место - Мункуев Батор (Цээжэ-Бургалтайский дацан)



Весовая категория 75 кг

Первое место - Гармаев Сандан (Цээжэ-Бургалтайский дацан)

Второе место - Ульзетуев Сангади (Цээжэ-Бургалтайский дацан)

Третье место - Ухинов Чингис (дацан «Балдан Брэйбун»)

Четвёртое место - Очиров Артём (Баргузинский дацан)

Пятое место - Дондуков Тумэн (Табангут-Учетуйский дацан)

Шестое место - Цыденов Цыден (Эгитуйский дацан)

Седьмое место - Гашинов Одон (Кижингинский дацан)

Восьмое место - Ульзутуев Зорикто (Сартул-Булагский дацан)



Весовая категория свыше 75 кг

Первое место - Цыжипов Балдан (Цугольский дацан)

Второе место - Хабитуев Стас (Баргузинский дацан)

Третье место - Цыренов Батор (Баргузинский дацан)

Четвёртое место - Цырендондопов Зоригто (дацан «Балдан Брэйбун»)

Пятое место - Бакшеев Амгалан (Бургалтайский дацан)

Шестое место - Балжимаев Чингис (Агинский дацан)

Седьмое место - Баранов Андрей (дацан «Балдан Брэйбун»)

Восьмое место - Чимитов Алдар (Чесанский дацан)



Победители получили грамоту, золотые медали, хадак и денежный приз в размере 25 тысяч рублей. За второе место давали грамоту, серебряную медаль, хадак и 15 тысяч рублей. За третье: грамоту, бронзовую медаль, хадак и 7 тысяч рублей. Обладателю четвёртого места дали 3 тысячи рублей, с пятого по восьмое – по тысяче рублей.



Также были определены призёры у юношей в 9 весовых категориях. Об этом сообщает Буддийская традиционная Сангха России.

