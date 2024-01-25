На турнире выступали юноши до 16 лет
В Хабаровске с 21 по 23 января прошло первенства Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе. За медали боролись юноши до 16 лет.
Успешно на соревнованиях выступила сборная Бурятии. Спортсмены завоевали 14 наград первенства.
Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, победителями и призёрами стали:
Весовая категория 35 кг
Роман Г. - серебряная медаль
Ахмед М. - бронзовая медаль
Андрей В. - бронзовая медаль
Весовая категория 38 кг
Руслан Ш. - бронзовая медаль
Юрий М.- бронзовая медаль
Весовая категория 41 кг
Алексей Б. - бронзовая медаль
Весовая категория 44 кг
Ананда Д. - бронзовая медаль
Доржи Г. - бронзовая медаль
Весовая категория 48 кг
Амарсана Н. - бронзовая медаль
Весовая категория 52 кг
Амгалан Н. - серебряная медаль
Весовая категория 68 кг
Арсалан С. - бронзовая медаль
Весовая категория 75 кг
Алексей Д. - бронзовая медаль
Весовая категория 100 кг
Данзан Т. – золотая медаль
Дамдин М.- бронзовая медаль
Борцы Бурятии завоевали 14 наград первенства ДФО
Общество, Фото:
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