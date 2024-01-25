25 января

24 января

Популярное

В Забайкалье долгожительнице исполнилось 100 лет

В Забайкалье долгожительнице исполнилось 100 лет
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Юбилей отпраздновала Сусанья Лопатина

В Забайкальском крае жительница села Журавлёво Александрово-Заводского района 24 января отметила свой столетний юбилей.

Сусанья Иннокентьевна Лопатина родилась 24 января 1924 года в селе Красноярово Александрово-Заводского района. В 1948 году переехала в село Журавлёво, устроилась в Военсовхоз разнорабочей, в 1979 году ушла на заслуженный отдых. У юбиляра трое детей, 11 внуков, 8 правнуков и один праправнук.

Вчера Сусанью Иннокентьевну поздравили специалисты отдела ЗАГС, пенсионного фонда и глава сельского поселения Александрово-Заводского, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
Забайкальский край долгожитель юбилей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выберут лучших мастеров художественного слова
В Бурятии выберут лучших мастеров художественного слова
Общество, 25.01.2024
Их награждение состоится на республиканском «Сагаалгане»
В Бурятии стартовал конкурс рисунков к Белому месяцу
В Бурятии стартовал конкурс рисунков к Белому месяцу
Общество, 25.01.2024
В онлайн-конкурсе могут принять участие дети до 16 лет
В Забайкалье долгожительнице исполнилось 100 лет
В Забайкалье долгожительнице исполнилось 100 лет
Общество, 25.01.2024
Юбилей отпраздновала Сусанья Лопатина
В Иркутской области определяются с делегатами на «Алтаргану»
В Иркутской области определяются с делегатами на «Алтаргану»
Общество, 25.01.2024
Уже составлены списки участников по творческим конкурсам
Учёные изучают генетический фактор в развитии ожирения у сибирячек
Учёные изучают генетический фактор в развитии ожирения у сибирячек
Общество, 25.01.2024
Исследования будут проводиться в течение двух лет
В районе Бурятии ветеран труда отпраздновала 90-летие
В районе Бурятии ветеран труда отпраздновала 90-летие
Общество, 25.01.2024
Юбилей отметила Аграфена Бурдуковская
В конце января глава Бурятской митрополии отметит 70-летие
В конце января глава Бурятской митрополии отметит 70-летие
Общество, 25.01.2024
Также будет юбилей его архиерейской хиротонии
Борцы Бурятии завоевали 14 наград первенства ДФО
Борцы Бурятии завоевали 14 наград первенства ДФО
Общество, 25.01.2024
На турнире выступали юноши до 16 лет
Глава Бурятии передаст чаши семейного огня представителям районов
Глава Бурятии передаст чаши семейного огня представителям районов
Общество, 25.01.2024
В республике 31 января дадут торжественный старт Году семьи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^