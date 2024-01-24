Бурятия примет чемпионаты ДФО и ВВО по рукопашному бою

Соревнования пройдут со 2 по 3 февраля



В Улан-Удэ со 2 по 3 февраля пройдут чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по армейскому рукопашному бою, а также чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. Соревнования проведут в региональном центре единоборств «Патриот».



2 февраля турнир начнётся с 9:00. 3 февраля – с 10:00. Вход на соревнования свободный.



Возрастное ограничение: 6+.

