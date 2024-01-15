В Улан-Удэ юные нарушители покаялись

В СИЗО приходил батюшка



Улан-удэнское СИЗО №1 посетил иерей православного храма Вознесения Господня Дионисий Чернявский.



Отец Дионисий поздравил несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых с Новым 2024 годом и Рождеством Христовым и провёл индивидуальные беседы. Подростки рассказали о себе, поделились своими переживаниями, а также покаялись в совершенных деяниях, сообщили в УФСИН России по Бурятии.



«Священнослужитель посоветовал ребятам отпустить то, что уже не вернуть и с новыми силами начать праведный путь. После проведённых бесед иерей дал рекомендации и сотрудникам учреждения, осуществляющим работу с несовершеннолетними,» - говорится в сообщении ведомства.



Также Дионисий Чернявский подарил детям сладкие подарки.

