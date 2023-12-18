Решение было принято по Свято-Троицкому Селенгинскому мужскому монастырю
14 декабря состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих Русской Православной Церкви. На заседании, прошедшем в дистанционном формате, были заслушаны доклады руководителей выездных инспекционных групп.
Также было принято решение выдать представление на право осуществления базовой подготовки в области богословия для монашествующих РПЦ Свято-Троицкому Селенгинскому мужскому монастырю Улан-Удэнской епархии.
- В текущем учебном году 1980 насельников из 265 монастырей проходят обучение на курсах. За период 2018-2023 учебных годов 1059 насельников из 110 обителей (с учётом намеченных выпусков до конца текущего года) завершили трёхлетний этап обучения на курсах с получением свидетельства об их прохождении, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В Бурятии монастырь получил право подготовки в области богословия
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