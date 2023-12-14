Его проведут в Баяндаевском районе
День бурятского языка «Заншал» («Традиция») состоится в Усть-Ордынском Бурятском округе. Его отметят в селе Хатар-Хадай Баяндаевского района 22 декабря.
- Мероприятие показывает важность знания и владения родным бурятским языком, необходимость передачи молодому поколению умений и навыков по бурятским традициям и обычаям, - сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.
В рамках программы будет проведён шаманский обряд поклонения божествам местности. Также пройдут мастер-классы по бурятскому языку, национальной настольной игре, народной игре «Шагай наадан» и прочему. Будут организованы игры «Этноквест» и «Этноквиз». Кроме этого, в Хатар-Хадайской СОШ им. Е.Х. Ехануровой состоится концерт «Хамтадаа». Свои творческие номера представят местные и приглашённые коллективы. Также всех объединит общий ёхор.
Вход на мероприятия свободный. Начало в 11:30.
Возрастное ограничение: 6+.
В Усть-Ордынском округе пройдёт День бурятского языка
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