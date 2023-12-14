В Усть-Ордынском округе пройдёт День бурятского языка

Его проведут в Баяндаевском районе



День бурятского языка «Заншал» («Традиция») состоится в Усть-Ордынском Бурятском округе. Его отметят в селе Хатар-Хадай Баяндаевского района 22 декабря.



- Мероприятие показывает важность знания и владения родным бурятским языком, необходимость передачи молодому поколению умений и навыков по бурятским традициям и обычаям, - сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.



В рамках программы будет проведён шаманский обряд поклонения божествам местности. Также пройдут мастер-классы по бурятскому языку, национальной настольной игре, народной игре «Шагай наадан» и прочему. Будут организованы игры «Этноквест» и «Этноквиз». Кроме этого, в Хатар-Хадайской СОШ им. Е.Х. Ехануровой состоится концерт «Хамтадаа». Свои творческие номера представят местные и приглашённые коллективы. Также всех объединит общий ёхор.



Вход на мероприятия свободный. Начало в 11:30.



Возрастное ограничение: 6+.

