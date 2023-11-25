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В Улан-Удэ состоится конкурс молодых вокалистов

В Улан-Удэ состоится конкурс молодых вокалистов
Общество,  Фото:pixabay.com
Торжественное награждение лауреатов проведут 30 ноября

С 29 по 30 ноября в Улан-Удэ состоится XV межрегиональный конкурс молодых вокалистов имени народного артиста РСФСР Бадмы Балдакова. Участвовать в нём могут солисты, артисты хора, ансамблей, студенты ссузов и вузов, исполнители народных песен, самодеятельные певцы-любители. Конкурсные испытания проводятся по двум номинациям: академическое пение и народное пение.

Конкурс учреждён в год 105-летия со дня рождения выдающегося бурятского оперного певца, композитора Бадмы Балдакова.

- Балдаков Бадма Мелентьевич - бурятский советский оперный певец-бас, народный артист РСФСР. Родился 16 сентября 1918 года. В 1935-1938 годах учился на вокальном отделении Бурят-Монгольского музыкально-театрального училища. После окончания училища был принят в труппу национального драматического театра, - сообщает колледж искусств им. П. И. Чайковского.

Гала-концерт (6+) и торжественное награждение лауреатов межрегионального конкурса молодых вокалистов состоится 30 ноября в концертном зале колледжа. В концертной программе примут участие молодые талантливые вокалисты из разных регионов России.

Возрастное ограничение: 6+.
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