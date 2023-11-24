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На юге Байкала официально откроют лыжный сезон

На юге Байкала официально откроют лыжный сезон
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Иркутской области разыграют «Приз первой лыжни»

2 и 3 декабря в городе Байкальск Иркутской области состоятся открытые региональные соревнования по лыжным гонкам «Приз первой лыжни» и официальное открытие зимнего сезона. Участие в нем примут спортсмены разных возрастов из спортивных учреждений региона.

Соревнования пройдут в индивидуальной гонке классическим ходом и гонке преследования свободным стилем на дистанциях 2, 3 и 5 километров. Местом проведения станет лыжный стадион спортивной школы Байкальска.

- «Приз первой лыжни» проводится с целью популяризации лыжного спорта в области, повышения спортивного мастерства участников и для дальнейшего формирования сборной команды Иркутской области по лыжному спорту, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

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Иркутская область спорт лыжные гонки

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