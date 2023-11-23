В финал конкурса прошли 3 представителя республики
С 21 по 24 ноября в Екатеринбурге проходит финал конкурса «Флагманы образования». Участники конкурса проходят испытания на базе Уральского государственного педагогического университета. Проект «Флагманы образования» реализуется при поддержке министерства просвещения России и направлен на формирование кадрового резерва в системе образования страны.
Представлять Бурятию поехали три студента: Елизавета Кудасова и Виталий Измайлов из Бурятского республиканского педагогического колледжа и Ирина Зайганова из Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.
Финалисты конкурса «Флагманы образования» примут участие в насыщенной конкурсной и образовательной программах. Каждый конкурсный день будет иметь свою тематику. В рамках программы пройдут открытые уроки, творческие мастерские, мастер-классы и лекции о государственной политике в области профессионального развития педагогов.
- Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, - сообщили в пресс-служба министерства образования РБ.
Студенты из Бурятии стали финалистами «Флагманов образования»
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