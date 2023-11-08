В улан-удэнском СИЗО подростки сдали нормативы ГТО

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Мероприятие организовали сотрудники воспитательной службы



Несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, содержащиеся в СИЗО в Улан-Удэ сдали нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».



- Подростки выполнили упражнения: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, приседание, поднимание туловища из положения лёжа на спине и подтягивание из виса на высокой перекладине, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.



Отмечается, что мероприятие организовали и провели сотрудники воспитательной службы и психологической лаборатории следственного изолятора.

