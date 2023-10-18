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Депутаты горсовета Улан-Удэ запустят свой медиапроект

Депутаты горсовета Улан-Удэ запустят свой медиапроект
Общество, 
Проект посвящён сохранению бурятской культуры и национальных традиций

Депутаты Улан-Удэнского горсовета анонсировали собственный медиапроект, посвящённый сохранению бурятской культуры и национальных традиций. Уже снято пять роликов с участием шести депутатов горсовета.

- Нам было важно создать социальный проект, где мы можем рассказать широкой аудитории, нашим жителям, доступным языком о традициях нашего народа. Долго думали над тем, какие темы надо затронуть, и чтобы она была уникальна, интересна. У нас появилась идея, которая на сегодняшний день недостаточно освещалась, не уделяли внимание. В итоге мы разработали пять тематических видеороликов, которые мы планируем запустить, посвящённые старту месячника бурятского языка, - сообщил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.

Первый ролик посвящён семейным ценностями – тому, как важно не забывать о своих родителях, бабушках и дедушках.

Второй ролик связан с ношением национальной одежды, в том числе стилизованной, молодыми людьми. Суть видео – показать молодому поколению, что бурятскую традиционную одежду можно надевать не только в праздники, но и в повседневной жизни.

Третье видео посвящено традиционным бурятским играм. Главный посыл заключается в том, что национальные игры – не просто развлечение, но и развивают реакцию, мелкую моторику и пр.

В четвёртом ролике продемонстрировали один из забытых методов изучения бурятского языка – на карточках.

- Мы считаем, что это очень эффективно. Мы сами должны создавать себе среду, в которой можно будет обучаться, - отметил Чимит Бальжинимаев.

В пятом ролике освящается тема семейных кулинарных традиций. На видео депутат горсовета занялся готовкой еды с участием родственников.

По словам депутатов, идея о создании такого медиапроекта появилась ещё весной. С тех пор они подготавливали почву – общались с экспертами, выбирали локации для съёмок, консультировались с бурятскими тележурналистами.

Ролики нового медиапроекта начнут выходить в Сети со следующего понедельника, 30 октября. 
ГорсоветУУ бурятский язык

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