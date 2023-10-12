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До конца года правительство России примет распоряжение по мастер-плану Улан-Удэ

До конца года правительство России примет распоряжение по мастер-плану Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Такие документы подготовят и для других городов

До конца года будут приняты распоряжения правительства РФ по всем дальневосточным городам, по которым подготовлены мастер-планы. Об этом сообщил журналистам глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков, пишет официальный телеграм-канал полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

- Уже вкладываются деньги в Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Тынду, которая готовится к 50-летию БАМа в 2024 году, - сказал Чекунков. - Привлекаются внебюджетные инвестиции. Заключено соглашение о создании в Петропавловске-Камчатском общественного центра. Он станет одним из основных объектов мастер-плана. Идут конкурсные процедуры для создания театра «Байкал» в Бурятии. На реновацию уже заложено 400 млрд рублей. Эта сумма будет ритмично увеличиваться каждый бюджетный цикл. Все мероприятия, заложенные в мастер-планы до 2030 года, будут выполнены.

План социально-экономического развития Улан-Удэ на 7 лет одобрил весной 2023 года президент России Владимир Путин.

«Байкал-Daily» сообщал, что 11 октября полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и вице-премьер правительства России Юрий Трутнев подробно рассказал членам Совета Федерации о развитии региона. Полпред отметил, что города, мастер-планы которых были одобрены президентом и правительством, уже получают деньги на подготовку проектно-сметной документации будущих важных строек.

Улан-Удэ мастер-план ДФО

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