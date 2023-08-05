Мастер-план развития Улан-Удэ стал вторым по затратам на Дальнем Востоке после Читы

Но федеральных денег в столице РБ будет больше

Вторым по масштабности на Дальнем Востоке выглядит утверждённый правительством РФ долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Улан-Удэ. Так считает телеграм-канал Региональная политика. План обойдётся в 277,4 млрд рублей. Федеральных средств на него запланировано больше, чем на Читу - 194,6 млрд рублей.

«Байкал-Daily» сообщал, что самый затратный мастер-план до 2030 года у столицы Забайкальского края - 308,9 млрд рублей. Но федеральных денег в нём только 127,8 млрд.

«В плане Улан-Удэ тоже самые крупные суммы пойдут на комплексное развитие определенной территории, т.е. ее застройку и на жилищное строительство в других частях. Помимо этого, самыми дорогостоящими проектами являются ТЭЦ-2, университетский кампус, строительство путепровода и моста», - утверждают аналитики Региональной политики.

«Байкал-Daily» посмотрел, сколько денег потратят на значимые проекты в столице Бурятии.

Итак, завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (22,9 млрд рублей до 2030 года). Возведение университетского кампуса на берегах Уды и Селенги (18,5 млрд рублей, 2003-2027 гг.). Строительство девяти путепроводов через железную дорогу (22,8 млрд до 2030 года). Выполнение проектно-изыскательских работ, разработка проектной документации и строительство объекта «Мост из г. Улан-Удэ в с. Поселье» - 21,3 млрд рулей до 2030 года.

На модернизацию старого центра Улан-Удэ от улицы Свободы до улицы Смолина, а также на застройку других микрорайонов (Авиазавод, части улиц Бабушкина, Ключевского, Широких-Полянского) потратят в общей сложности 52 млрд рублей до 2030 года.

Подобно Чите Улан-Удэ обзаведется СИЗО и тюрьмой («учреждение объединенного типа уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» - ред.) за 20 млрд рублей. В комплексе тоже будет 3000 мест. Его построят до конца 2027 года.

Большое внимание в плане по Улан-Удэ уделено модернизации теплосетей (1,9 млрд до 2028 года) и строительству канализации (на левом берегу Селенги, 2,2 млрд до 2026 года), реконструкции двух муниципальных котельных для организации производства бездымного топлива (4 млрд) и переводу частных домов на электрическое отопление (8,4 млрд до 2028 года). На субсидии гражданам, чьи дома перейдут на электрическое отопление, предусмотрено почти 1,5 млрд рублей. Почти три миллиарда уйдёт на субсидирование установки счётчиков и присоединения к электросетям большой мощности.

Предполагается благоустройство улиц Улан-Удэ (2,2 млрд) и создание набережной Уды и Селенги (3,9 млрд до 2028 года). Будет реконструирован аэропорт (за счёт инвестора построят аэровокзал, а перрон расширят - за счёт федерального бюджета, на это уйдет 2,2 млрд в 2025 году). Модернизируют летно-испытательную станцию Улан-Удэнского авиационного завода (3,6 млрд до 2025 года). Среди крупных проектов присутствуют Центр восточной медицины на Верхней Берёзовке (2,4 млрд рублей до 2030 года), театрально-культурный центр «Байкал» (5 млрд до 2030 года) и национальный музей Бурятии (4,2 млрд до 2030 года).

Кроме того, 514 млн уйдёт на реконструкцию спортивного комплекса «Забайкалец». Его должны сдать в конце 2024 года. Будет создан за миллиард рублей до конца 2025 года Центр креативных индустрий на улице Оцимика, 30 в Улан-Удэ. На приобретение новых трамвайных вагонов потратят за три ближайших года 5 млрд рублей, а на капитальный ремонт путей и строительство новых миллиард и шесть миллиардов соответственно. Но до 2029 года. Предполагается, видимо, что трамвай запустят на Левый берег: в этом пункте предусмотрена реконструкция действующего моста через Селенгу.

На оздоровление и восстановление рек Уда и Селенга до 2028 года потратят 11 млрд рублей. В частности, расчистят русла, углубят дно, построят новые дамбы.

В 103 квартале до конца 2027 года появится поликлиника за 787 млн рублей.

Справка:

Распоряжение об утверждении долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Северобайкальска, Читы и Тынды председатель правительства Михаил Мишустин подписал 31 июля. В них предусмотрено обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизация транспортной, коммунальной и туристической инфраструктуры.



