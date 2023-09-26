Дорожный долгострой в столице Бурятии превратился в полосу препятствий

Люди вынуждены глотать пыль и ходить по перекопанным улицам



На улицах Жуковского и Хоца Намсараева в Улан-Удэ ещё весной затеяли грандиозный ремонт дороги и тротуаров. Там всё перекопали и в итоге на месте пешеходного перехода на Хоца Намсараева образовались ямы, через которые люди вынуждены перепрыгивать. Повсюду лежит строительный мусор и осколки старого дорожного полотна.



В региональном отделении Народного фронта рассказали, что работы затянулись, хотя завершиться должны были 31 августа. Контракт же на общую сумму в 69 с лишним миллионов рублей заключили год назад – в октябре 2022-го.



- Сейчас улица Жуковского только на начальной стадии, а на Хоца Намсараева проложены тротуары – и это только одна пятая часть всего объёма работы – на 12 миллионов 700 тысяч, – пояснили «фронтовики». – Однако заказчик перечислил подрядчику уже свыше 29 с половиной миллионов.



Только 15 сентября на портале госзакупок появилась претензия от заказчика о нарушении сроков исполнения контракта. Подрядная организация должна выплатить неустойку – около 224 тысяч. Дорожный долгострой тем временем настоящей полосой препятствий для пешеходов и автомобилистов – люди вынуждены, глотая пыль, ходить и ездить по бездорожью. Общественники обратились в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство обратило внимание на ситуацию и ремонт на улицах всё же завершили.