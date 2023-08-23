Бурятия ремонтирует школу в подшефном районе ДНР













Здание школы обновляют при поддержке властей Бурятии. Там уже заменили полы, лестницы, окна, сантехнику и проводку и облицевали стены.



- Строители заканчивают отделочные работы. Школу полностью отремонтируют к 1 сентября, – рассказали в администрации Старобешевского района.





















В начале августа в городе Комсомольское в ДНР подошёл к концу капитальный ремонт дома культуры. Им занималась компания из Бурятии, а контролировали ход работ зампред правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковников и сотрудники регионального управления капстроительства (УКС).

В Старобешевском районе Донецкой народной республики (ДНР), над которым прошлым летом взяла шефство Бурятии, завершается ремонт начального корпуса средней школы № 1. Об этом сообщили на официальной странице администрации района во «ВКонтакте».В апреле населённый пункт подвергся обстрелу – по нему нанесли удар ВСУ. Тогда пострадали жилые дома и ряд соцобъектов, включая местный ДК: повреждена оказалась центральная часть его фасада, а окна в здании выбило. После подготовительных работ в июне начались восстановительные, на которые ушло буквально два месяца.