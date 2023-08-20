В Бурятии утихли природные пожары

В республике больше не горят леса
Накануне в Бурятии не зафиксировали ни одного лесного возгорания. По данным на утро 20 августа, в республике нет огненных очагов.
При этом в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Жечь сухую траву и порубочные остатки сейчас запрещено. Кроме того, нельзя бросать на землю горящие спички, окурки, золу из курительных трубок, стеклянные бутылки и банки и использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов.
Жителей Бурятии призывают не оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы – бумагу, ткань, паклю, вату – в непредусмотренных для этого местах и не заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя.
Под табу по-прежнему – разведение открытого огня и вход и въезд в леса. Со списком мест, где можно отдыхать и собирать валежник и дикоросы, можно ознакомиться на официальном сайте агентства лесного хозяйства.
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Общество, Фото:
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