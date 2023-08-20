В Бурятии утихли природные пожары

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На международном буддийском форуме обсудили феномен нетленного тела Этигэлова Общество, «Родиться человеком – это огромное счастье, огромные возможности понимать учение Будды, и такой шанс выпадает нам один раз в 1000 лет», - подчеркнул Хамбо Лама