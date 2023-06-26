За последние пять месяцев больше всего браков зарегистрировали в Кабанском районе
В Бурятии в День молодежи, который в этом году выпал на 24 июня, поженились 27 пар. Об этом сообщили в правительстве республики.
Всего же за пять месяцев 2023 года в Бурятии заключено 1 717 браков. Это на 97 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По районам наибольшее количество регистраций произошло в Кабанском районе – 93 брака, в Кяхтинском и Заиграевском – по 67, в Иволгинском – 53.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июня пара сыграла свадьбу прямо на главной площади Улан-Удэ. Состоялась церемония во время празднования 100-летия Республики Бурятия.
В Бурятии в День молодёжи поженились 27 пар
Общество, Фото:
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