В Улан-Удэ пара сыграла свадьбу на площади Советов

Брак заключили во время празднования 100-летия республики
3 июня на главной площади Улан-Удэ состоялась церемония бракосочетания. Мужем и женой стали счастливые влюблённые Никита и Диана Филоновские.
Пара поженилась на презентационной площадке Советского района Улан-Удэ. Площадка развёрнута в рамках выставки-презентации «Минии тоонто – Моя малая Родина»
в честь 100-летия Республики Бурятия. Всего на площади Советов разместилось 20 презентационных юрт от муниципальных образований, а также два чума от Баунтовского и Северо-Байкальского районов.
Торжественную церемонию регистрации брака провёл Дворец бракосочетания. Молодожёнов поздравил руководитель администрации Советского района Улан-Удэ Евгений Эрдыниев. Он пожелал паре любить и беречь друг друга, а также напомнил: «Жизнь прожить – не поле перейти».
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