Бурятию включили в число самых недооценённых у туристов регионов



Российские путешественники массово не едут на Сахалин, в Хакасию, Якутию и многие другие регионы, хотя по красоте они не уступают раскрученным местам. Об этом «Известиям» рассказали представители туристических сервисов. А в ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают: абсолютному большинству внутренних направлений не хватает рекламного продвижения.



Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин сообщил изданию: многие жители страны не знакомы с туристическими возможностями регионов РФ – за исключением наиболее распиаренных.



- Продвижение – боль российского туризма, – отметил Ромашкин. – Долгое время считалось, что рекламировать отдых в стране нужно только для зарубежных рынков, а внутренний оказался не охвачен. Теперь есть люди, которые в 17-й раз едут отдыхать в Сочи, а про другие возможности (отечественного) туризма не знают и не интересуются ими.



Ему, по мнению вице-президента АТОР, требуется рекламная кампания, чтобы масштабно, на федеральных телеканалах, информировать о возможностях отдыха в России.



- Если вспомнить Дагестан и другие регионы Кавказа, всего несколько лет назад многие туда не ехали. Сейчас это направление буквально завирусилось и стало модным, – подчеркнул Сергей Ромашкин.



Опыт Дагестана показывает: турпоток можно нарастить довольно быстро. В 2023-ем эту республику посетит примерно вдвое больше туристов, чем три года назад, добавил эксперт.



Согласно исследованию автономной некоммерческой организации, отвечающей за информационное сопровождение нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», наиболее недооценённые с точки зрения туризма субъекты – это Бурятия, Хакасия, Красноярский край, Иркутская и Тюменская области. А некоторые – Воронежская, Смоленская и Амурская области, Забайкалье и Хабаровский край – и вовсе считают эдакими невидимками. Зато популярные Сочи, Краснодарский край, Москва, Алтай, Санкт-Петербург, Татарстан и Дагестан в АНО охарактеризовали как «переполненные».



Из достопримечательностей у отдыхающих не пользуются особой популярностью природный парк Ленские столбы в Якутии, Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии и горнолыжный курорт «Горный воздух» на Сахалине. В Воронежскую область стоит съездить любителям мяса, а в Коми можно посетить плато Маньпупунёр с огромными каменными идолами природного происхождения, которое, к слову, является одним из семи чудес РФ.



В субъекты, которые не очень-то известны или находятся далеко от центральной части России, едут в основном жители соседних, пояснили «Известиям» в одной из туристических компаний.



- Но это чаще короткие поездки на выходные на личном транспорте. Если говорить об их вкладе в экономику и развитие местного турбизнеса, он минимален, — констатировали в пресс-службе туроператора.



Мешает развитию внутреннего туризма и дороговизна авиаперелётов. В этом году туроператоры не получили правительственные субсидии на организацию чартеров на отдалённые территории.



В их число попала и Бурятия. Как В их число попала и Бурятия. Как сообщал «Байкал-Daily» , недавно она возглавила топ-5 альтернатив черноморскому побережью наряду с Алтаем, Хакасией, Приморьем и Мурманской областью.



При этом в Бурятстате заявили: популярность солнечной республики у приезжих стремительно растёт. В январе 2023-го в местных гостиницах остановилось 39 825 туристов – на 60,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года



Туристическая инфраструктура в регионе тоже развивается. В 2022-ом в Бурятии насчитывалось 304 гостиницы и отеля, 22 санатория и 112 баз отдыха. Там одновременно могли остановиться более 21 тысячи человек.



При этом в РБ есть девять гостиниц с одной звездой, столько же – с двумя, 19 трёхзвёздочных, семь – четырёхзвёздочных и три – с пятью звёздами, рассказали в ведомстве.