Бурятию объявили достойной альтернативой Чёрному морю для туристов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Компанию ей составили ещё четыре российских региона



Бурятия возглавила топ-5 альтернатив черноморскому побережью наряду с республикой Алтай, Хакасией, Приморьем и Мурманской областью. В Бурятстате заявили: популярность солнечной республики у приезжих стремительно растёт. В январе 2023-го в местных гостиницах остановилось 39 825 туристов – на 60,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года



Туристическая инфраструктура в регионе тоже развивается. В 2022-ом в Бурятии насчитывалось 304 гостиницы и отеля, 22 санатория и 112 баз отдыха. Там одновременно могли остановиться более 21 тысячи человек.



При этом в республике есть девять гостиниц с одной звездой, столько же – с двумя, 19 трёхзвёздочных, семь – четырёхзвёздочных и три – с пятью звёздами, рассказали в ведомстве.

