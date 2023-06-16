Компанию ей составили ещё четыре российских региона
Бурятия возглавила топ-5 альтернатив черноморскому побережью наряду с республикой Алтай, Хакасией, Приморьем и Мурманской областью. В Бурятстате заявили: популярность солнечной республики у приезжих стремительно растёт. В январе 2023-го в местных гостиницах остановилось 39 825 туристов – на 60,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Туристическая инфраструктура в регионе тоже развивается. В 2022-ом в Бурятии насчитывалось 304 гостиницы и отеля, 22 санатория и 112 баз отдыха. Там одновременно могли остановиться более 21 тысячи человек.
При этом в республике есть девять гостиниц с одной звездой, столько же – с двумя, 19 трёхзвёздочных, семь – четырёхзвёздочных и три – с пятью звёздами, рассказали в ведомстве.
Бурятию объявили достойной альтернативой Чёрному морю для туристов
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