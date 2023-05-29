Маленьким улан-удэнцам раздадут 500 штук мороженого

На День защиты детей подготовили интересную программу



В Улан-Удэ с размахом отметят День защиты детей. 1 июня на площади Революции для маленьких горожан и их родителей пройдёт городской праздник детства «Краски малой Родины», посвящённый 100-летию Республики Бурятия. С 10:30 до 13:00 на площадке перед универмагом «Центральный» будут работать игровые площадки.



- Гостей ждут девять зон: «Художники ГДДЮТ», «Арт-объект «Моя Бурятия в красках», «Знай ПДД», «Юный турист», «Русские народные игры», «Бурятские национальные игры», «Настольные игры», «Конкурс рисунков на асфальте», «Спорт». Игровые площадки, фигурное вождение велосипедов, туристическая эстафета, конкурсы рисунков на асфальте, народные игры будут проводиться одновременно с концертными номерами, - сообщила председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова.



На западной половине площади, где размещены амфитеатр и мини-сцена, выступят школьный театр школы № 54, коллективы Дома творчества Октябрьского района. В другой части площади будет организована выставка спецтехники пожарной части МЧС. Дети смогут полить водой из шлангов, примерить костюм пожарного, осмотреть автомобили пожарных изнутри.



В 11:30 начнётся городской концерт детских творческих коллективов городского Дворца детского (юношеского) творчества и трёх районных Домов творчества, поздравления официальных лиц, а также церемония награждения детей-активистов. Пролог представления расскажет об истории родного края и её столицы, затронет тему проходившего в древние времена по её территории Чайного пути, и вклада в Победу советского народа в Великой Отечественной войне.



«Фишкой» станет работа консультационной площадки. С 10:30 до 13:00 рядом с памятником на площади Революции педагоги-психологи смогут оказать для всех желающих консультативные услуги по различным вопросам детства, воспитания, профилактики.



Во второй половине дня празднование Дня защиты детей пройдёт в парках города.



С 17:00 в парке «Юбилейный» для маленьких горожан устроят пенную вечеринку, праздничную дискотеку, а развлекать детей будут аниматоры. По всей территории парка пройдёт розыгрыш ценных подарочных сертификатов, конкурс рисунков на асфальте, розыгрыш билетов от парка аттракционов и фотозоны. Также гостей ждут бесплатные аквагрим, мыльные пузыри и воздушные шарики.



Первые 500 маленьких гостей получат бесплатное мороженое. Угощение приобрела дирекция по паркам.



В парке имени Орешкова пройдёт развлекательная программа «Краски лета». В 14:00 на главной сцене состоится отчётный концерт театра современного танца «Угол зрения». В 15:00 выступят кавер-группы с популярными хитами, а также представят публике песни собственного сочинения. В 16:00 начнётся программа для детей с аниматорами. Также на территории парка пройдут различные мастер- классы, конкурс рисунков на асфальте. Гостей праздника ждёт необычная фотозона, какая именно – в дирекции по паркам оставили в секрете.



В 17:00 в парке имени Жанаева детей и их родителей ждут аниматоры. Также состоятся различные мастер-классы и весёлые игры со сладкими призами, конкурс рисунков на асфальте. В конце праздничной программы гостям устроят пенную вечеринку.



Парк «Кристальный» приглашает на фестиваль дворовых игр «Игры лета». В 15:00 для всех желающих пройдёт фестиваль дворовых игр: резиночка, классики, лапта, съедобное - несъедобное, шахматный турнир и многое другое. Также в парке пройдут мастер-классы по росписи камней и изготовлению цветов и зайчиков. Завершит праздник дискотека с мыльными пузырями.





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