В улан-удэнской колонии лама провёл молебен

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Верующие возложили подношения на алтарь дугана



Исправительную колонию №2 в Улан-Удэ посетил священнослужитель Буддийской традиционной Сангхи России Самдан лама. Там он провёл молебен, где осуждённые-буддисты возложили свои подношения на алтарь в дугане.



- После молебна состоялась беседа с осуждёнными, в ходе которой затронуты темы достижения жизненных целей законными способами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

