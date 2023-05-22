Верующие возложили подношения на алтарь дугана
Исправительную колонию №2 в Улан-Удэ посетил священнослужитель Буддийской традиционной Сангхи России Самдан лама. Там он провёл молебен, где осуждённые-буддисты возложили свои подношения на алтарь в дугане.
- После молебна состоялась беседа с осуждёнными, в ходе которой затронуты темы достижения жизненных целей законными способами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии лама провёл молебен
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