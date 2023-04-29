Жительница Иркутской области перевела мошенникам миллион рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Лжеброкер предложил женщине вложить сбережения в акции компаний и заработать в два раза больше



Жительница Усольского района написала заявление в полицию о том, что неизвестные за две недели похитили у неё более одного миллиона рублей.



Выяснилось, что женщина нашла объявление об инвестировании средств под высокий процент в интернете. На сайте она заполнила анкету. После чего усольчанке позвонил лжеброкер с предложением вложить сбережения в акции компаний и заработать в два раза больше.



Заявительница с помощью приложения банка перевела деньги на указанный счёт. На данный момент телефон злоумышленников выключен, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

