В Улан-Удэ врачи рассказали, как не заразиться гепатитом С

Профилактика гепатита С — ключевой этап в борьбе с болезнью, так как от неё нет вакцины



В Бурятии проходит неделя по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С. Она стартовала 13-го, а завершится 17 марта.



Печень – это самый крупный орган в организме, весит около 1,3 кг. Она состоит из четырёх долей разного размера и формы и располагается в брюшной полости справа ниже диафрагмы.



У печени человека множество функций:



- Детоксикация – фильтрация вредных веществ из крови, таких как алкоголь.

- Накопление и сохранение полезных веществ. Например, витаминов А, D, К и В12.

- Синтез аминокислот – «строительных блоков» белков.

- Производство пищеварительных ферментов – желчи.

- Поддержание оптимального уровня сахара в крови.

- Производство 80 процентов холестерина в организме.

- Хранение гликогена и преобразование глюкозы в гликоген.

- Производство гормонов.



Гепатит способен вызвать нарушение функций печени, цирроз и онкологические заболевания этого органа.



Вирусный гепатит С - это гепатит, вызываемый вирусом гепатита С (HСV). Эта форма гепатита обычно передается через прямой контакт с кровью заражённого человека – например, при повторном использовании одноразовых шприцев и нанесении татуировок. Шансы заразиться гепатитом С при незащищённом половом контакте гораздо ниже, чем гепатитом В. Предполагается, что около 300 миллионов жителей Земли заражены гепатитом С, и эту форму заболевания считают типичной болезнью людей, страдающих наркотической зависимостью. Гепатит С нередко называют «ласковым убийцей», поскольку он способен маскироваться под другие заболевания. При нём редко случаются желтуха и подъем температуры.



Обычные симптомы: слабость, расстройство пищеварения, депрессия. Это заболевание у взрослых почти в 90 процентах случаев переходит в хроническую форму, которая нередко становится причиной развития цирроза и рака печени.



Общие симптомы острой формы гепатита: диарея, повышенная утомляемость, потеря аппетита, незначительно повышение температуры, боли в мышцах и суставах, тошнота, слабые боли в животе, рвота, потеря веса, тяжесть или боли в правом боку, горечь во рту



Если вы обнаружили у себя большинство этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу.



Профилактика гепатита С — ключевой этап в борьбе с болезнью, от которой нет вакцины.



Чтобы не заразиться вирусом гепатита С, врач инфекционист Городской поликлиники №6 Елена Хабаева рекомендует плановые мероприятия:



1.Избегать общего пользования средствами гигиены. На зубной щётке, бритве, или другом предмете могут остаться частички крови. Она является источником инфекции.



2. При половом акте необходимо пользоваться барьерными методами контрацепции (презервативами). Это важно при контакте с непостоянным партнёром, или единственным, но инфицированным вирусом гепатита С.



3. При прохождении медицинских процедур с использованием шприцев или заборе крови, необходимо следить, чтобы применялись одноразовые инструменты. Если таковых нет, лучше отказаться от укола или сдачи анализа.



4. Внимательно относиться к выбору салонов красоты и тату-студий. В последних иглой набивают рисунок. В салонах красоты делают инъекции, обрезной маникюр. Через проколы, порезы, микротрещины кожи может проникнуть вирус с кровью предыдущих клиентов. Поэтому важно выбирать салоны, где строго соблюдаются гигиенические и санитарные нормы.



5. Если есть подозрение, что инфицирован, следует сдать анализы на выявление антител. Они являются ответом организма на проникновение патогена. Гепатит типа С на раннем этапе развития легче поддаётся лечению. При своевременной диагностике снижается риск осложнений.





