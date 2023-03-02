Строительные работы должны были закончиться до 1 марта
В 2023 году в России планируется ввести в эксплуатацию 20 объектов стационарного социального обслуживания для размещения 2260 граждан. Один из них пансионат для пожилых граждан и инвалидов, который строится в Улан-Удэ, в микрорайоне Светлый. Его введут в эксплуатацию в июне этого года.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии, объект построили за 2,5 года. Стоимость объекта с оборудованием составляет 1,3 млрд рублей. Общая площадь здания – более 21 тысячи кв. м.
- На сегодняшний день выполнены строительные работы на 90%, ведутся финальные отделочные работы. Также на 90% выполнено благоустройство территории пансионат. Сейчас на объекте производятся отделочные работы и сборка мебели, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Подведены все сети, это отопление, электроснабжение, канализация, вода, всё смонтировано. Строительные работы по плану должны закончиться до 1 марта. Ввод учреждения в эксплуатацию планируется в текущем году и будет приурочен к 100-летию Республики Бурятия.
В Улан-Удэ пансионат для пожилых откроет свои двери в июне
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