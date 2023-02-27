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Директора Национального музея Бурятии наградили медалью

Директора Национального музея Бурятии наградили медалью
Общество,  Фото:минкультуры РБ
Награду вручили Алексей Цыденов и Бурятии Соелма Дагаева

Директора Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева наградили медалью «За труды в культуре и искусстве». Награду торжественно вручили глава республики Алексей Цыденов и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

- Хочу поблагодарить руководство Республики Бурятия и министерство культуры Бурятии за высокую оценку работы всей команды Национального музея Бурятии. Благодарю всех наших посетителей за поддержку музея, наших проектов. Для нас это важно. Это ориентир для развития. Особенно ценно, что это награда вручается в год 100-летия Республики Бурятия и в год 100-летия музея истории Бурятии имени М.Н.Хангалова, - поделилась Татьяна Бороноева.

Как писал недавно «Байкал-Daily», в 2022 году Национальный музей получил первый опыт частно-государственного партнёрства и провёл Байкальскую ассамблею.

Также Национальный музей смог выйти на лидирующие показатели среди музеев по Дальневосточному округу по использованию программы «Пушкинская карта».



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