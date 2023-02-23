Фильмы из Татарстана покажут в пяти населённых пунктах республики
С 20 февраля жители и гости Бурятии смогут увидеть татарское кино. В рамках фестиваля «Дни татарского кино» будут показаны 5 региональных картин: «Тарлан» (12+), «Мишка» (6+), «Апипа» (12+), «Мы – дети 41-го года» (12+), «Сумбуль» (16+).
Фестиваль будет проходить в муниципальных кинозалах: кинотеатре «Мир» в Иволгинске, кинотеатре «Саяны» в Орлике, районном культурно-досуговом центре «Гармония» в Петропавловке, МКДЦ «Турунтаево» в Турунтаево, ДК «Авиатор» и ДК имени А.П. Вагжанова в Улан- Удэ. Об этом сообщает «МТД Медиа».
В Бурятии стартовали «Дни татарского кино»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для слушателей прозвучат произведения зарубежных и отечественных композиторов
Фильмы из Татарстана покажут в пяти населённых пунктах республики
Церемония прошла в преддверии Дня защитника Отечества
В столице Бурятии озвучили задачи по развитию центра города
В Улан-Удэ наградили победителей турнира «Уран хэлэтэнэй урилдаан»
В рамках открытия состоится дегустация деликатесов
В республике назвали имена победителей творческого конкурса
Соревнования проходили в Камчатском крае
Республика примет фольклорный фестиваль «Түүдэгэй наадан»
В рамках мероприятия на льду озера состоится массовая церемония регистрации брака
«Самые тёплые слова сегодня хочется сказать вашим семьям», - говорится в поздравлении
В столице Бурятии осадков не ожидается
Предварительные заявки принимаются по 23 февраля
Заявки принимаются до 25 мая
В соревнованиях примут участие спортсмены из других регионов