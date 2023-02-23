В Бурятии стартовали «Дни татарского кино»

Фильмы из Татарстана покажут в пяти населённых пунктах республики



С 20 февраля жители и гости Бурятии смогут увидеть татарское кино. В рамках фестиваля «Дни татарского кино» будут показаны 5 региональных картин: «Тарлан» (12+), «Мишка» (6+), «Апипа» (12+), «Мы – дети 41-го года» (12+), «Сумбуль» (16+).



Фестиваль будет проходить в муниципальных кинозалах: кинотеатре «Мир» в Иволгинске, кинотеатре «Саяны» в Орлике, районном культурно-досуговом центре «Гармония» в Петропавловке, МКДЦ «Турунтаево» в Турунтаево, ДК «Авиатор» и ДК имени А.П. Вагжанова в Улан- Удэ. Об этом сообщает «МТД Медиа».

