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В этномузее Улан-Удэ перед Масленицей обновили столы

В этномузее Улан-Удэ перед Масленицей обновили столы
Общество,  Фото:официальная страница этномузея во «ВКонтакте»
Их установили в зоне фудкорта

В конце недели в Этнографическом музее народов Забайкалья на Верхней Берёзовке с размахом отметят Масленицу. В честь праздника там устроят настоящие народные гулянья (возрастное ограничение – 0+).

В учреждении рассказали: специально для удобства и комфорта гостей к Масленице изготовили новые столы, которые уже установили в зоне фудкорта  вместе со скамейками.

- Они получились очень вместительными и по-праздничному широкими, – отметили на официальной странице музея во «ВКонтакте».

На прошлой неделе в соцсетях разгорелся скандал из-за решения сделать вход на мероприятие платным даже для многодетных семей. Последнее воскресенье каждого месяца в учреждении – так называемый льготный день, когда пенсионеры и школьники могут попасть туда бесплатно. Если в семье – трое и более ребятишек, их и одного из родителей тоже пускают в этномузей просто так – раз в месяц в любой день недели. Оплатить билет должен только второй взрослый.

На скидки многодетные надеялись и в праздники. Однако льготный день с 26 февраля перенесли на 5 марта. На это обратили внимание в местном паблике «Весь Улан-Удэ». В сообществе заявили, что это всё «просто как-то не по-человечески». А жители бурятской столицы пост поддержали.

Организаторы тем временем пояснили: на большие мероприятия никакие льготы и скидки не распространяются.

- Есть фиксированная стоимость входного билета на праздник, – подчеркнули в Этнографическом музее.
Масленица праздник этнографический музей

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