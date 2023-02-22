В этномузее Улан-Удэ перед Масленицей обновили столы

Их установили в зоне фудкорта
В учреждении рассказали: специально для удобства и комфорта гостей к Масленице изготовили новые столы, которые уже установили в зоне фудкорта вместе со скамейками.
- Они получились очень вместительными и по-праздничному широкими, – отметили на официальной странице музея во «ВКонтакте».
На прошлой неделе в соцсетях разгорелся скандал из-за решения сделать вход на мероприятие платным даже для многодетных семей. Последнее воскресенье каждого месяца в учреждении – так называемый льготный день, когда пенсионеры и школьники могут попасть туда бесплатно. Если в семье – трое и более ребятишек, их и одного из родителей тоже пускают в этномузей просто так – раз в месяц в любой день недели. Оплатить билет должен только второй взрослый.
На скидки многодетные надеялись и в праздники. Однако льготный день с 26 февраля перенесли на 5 марта. На это обратили внимание в местном паблике «Весь Улан-Удэ». В сообществе заявили, что это всё «просто как-то не по-человечески». А жители бурятской столицы пост поддержали.
Организаторы тем временем пояснили: на большие мероприятия никакие льготы и скидки не распространяются.
- Есть фиксированная стоимость входного билета на праздник, – подчеркнули в Этнографическом музее.
На скидки многодетные надеялись и в праздники. Однако льготный день с 26 февраля перенесли на 5 марта. На это обратили внимание в местном паблике «Весь Улан-Удэ». В сообществе заявили, что это всё «просто как-то не по-человечески». А жители бурятской столицы пост поддержали.
Организаторы тем временем пояснили: на большие мероприятия никакие льготы и скидки не распространяются.
- Есть фиксированная стоимость входного билета на праздник, – подчеркнули в Этнографическом музее.