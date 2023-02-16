На Байкале пройдёт зимний арт-фестиваль

«Baikal Live» вновь проведут в Листвянке и Иркутске



Зимний фестиваль «Baikal Live» пройдёт в посёлке Листвянка Иркутской области с 25 по 26 февраля. Это арт-фестиваль, уже больше 12 лет собирающий любителей музыки и поэзии на Байкале летом и зимой. Здесь приветствуется только живой звук, а также творчество, вдохновение и неподдельные эмоции.



Летний фестиваль традиционно проходит в последние выходные августа, а зимний — в конце февраля. В музыкальный формат попадают самые разнообразные стили: этно и фолк музыка, джаз и рок-н-ролл, авторская песня.



Среди хэдлайнеров, которые выступят непосредственно в этом году на фестивале: Андрей Козловский и Екатерина Яшникова. Андрей Козловский пишет «классические» авторские песни, а также роковые и блюзовые композиции. Одна из его песен на слова Виталия Калашникова стала настоящим гимном Грушинского фестиваля. Екатерина Яшникова — российская певица, музыкант, автор песен, поэтесса и видеоблогер. Стала широко известна в 2016 году. В ходе фестиваля выступят другие авторы и исполнители из России и Иркутской области.



В субботу, 25 февраля, зрителей ждёт сборная акустическая программа: как иркутские музыканты, так и иногородние гости. Воскресенье, 26 февраля – хэдлайнерский день: длинные выступления главных гостей. Полностью программа фестиваля будет опубликована позднее. Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт ряд концертов в Иркутске. Информацию можно узнать в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает портал «Культура 38».



Возрастное ограничение: 18+.



