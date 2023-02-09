В нём принимают участие десять тысяч человек
Участниками VI Байкальского международного арт-фестиваля «Vivat, талант!» стали 10 тысяч исполнителей и творческих коллективов России и мира. Фестиваль проходит с 9 по 12 февраля в Иркутске.
На фестиваль поступило 1,5 тысячи заявок. Их направили профессиональные, любительские творческие коллективы, отдельные исполнители, педагогические работники из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Челябинской, Рязанской, Томской, Архангельской, Сахалинской, Московской областей, Забайкальского, Красноярского, Ставропольского краёв, Чувашии, Бурятии, Дагестана, а также Монголии и Египта.
Жюри определит лучших в восьми номинациях. Среди них хореография, театральное искусство, инструментальное, вокальное исполнительство, методическое творчество. Кроме конкурсной программы, проходят круглые столы и мастер-классы членов жюри. Оценивают выступления участников и делятся опытом деятели культуры и искусства из Минска (Республика Беларусь) и городов России: Сочи, Новосибирска, Рязани, Владивостока, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы.
Фестиваль проходит на семи площадках, в числе которых Иркутский областной колледж культуры, органный зал Иркутской областной филармонии, Иркутская областная детская школа искусств, Иркутский областной государственный музыкальный театр имени Н.М. Загурского. Обладателей гран-при объявят на гала-концерте, который состоится 12 февраля.
- Байкальский международный арт-фестиваль «Vivat, талант!» шестой год подряд собирает творческую молодёжь России и зарубежных стран. В 2022 году в фестивале приняло участие 7,2 тысячи человек, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутске стартовал Байкальский международный арт-фестиваль
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