18 января

17 января

Популярное

Жителям Бурятии объяснили, почему Крещенский сочельник называют Голодным вечером

Жителям Бурятии объяснили, почему Крещенский сочельник называют Голодным вечером
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Есть запрещается до появления в небе первой звезды

Голодный вечер 18 января 2023 года – это время, когда православные при помощи поста готовят себя к празднованию Крещения Господня. Потому он и называется «голодным», что в этот день соблюдается строгий пост. Есть нельзя до тех пор, пока в храмах не пройдет обряд освящения воды.

Согласно же народному поверью, есть запрещается до появления в небе первой звезды. Лишь тогда можно сесть за стол. На столе должны быть только постные блюда. В первую очередь, полагается отведать сочиво – традиционное блюдо из размоченной пшеницы или риса с добавлением меда и сухофруктов. Можно есть каши, блины, оладьи. Из напитков - узвар или компот из сухофруктов. Мясная пища находится под запретом. Категорически запрещено пить алкоголь.

Считается, что накануне Крещения снег обретает особую чудесную силу. В старину в этот праздник женщины обязательно собирали этот снег. Православные верят, с помощью него сохраняют красоту и молодость.

- Сегодня 18 и 19 января в дни празднования Крещения Господня
в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ пройдут торжественные богослужения. По завершении литургии 18 и 19 января митрополитом Иосифом будет совершено Великое освящение воды, - сообщается на сайте Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Наиболее популярны также приметы, связанные с водой. Считается, что вода, собранная в ночь с 18 на 19 января, обладает целебной силой. Эту воду дают пить больным и детям, умывают лица, защищают себя и близких от негативного влияния. 
Крещение православие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области снизился показатель смертности от туберкулёза
В Иркутской области снизился показатель смертности от туберкулёза
Общество, 18.01.2023
Показатель эффективности лечения туберкулёза в регионе один из самых высоких в СФО
В Улан-Удэ решили вернуть на место «Космонавтов»
В Улан-Удэ решили вернуть на место «Космонавтов»
Общество, 18.01.2023
Памятник сейчас находится на ответственном хранении
В Иркутской области открыли ледовую переправу на Ангаре
В Иркутской области открыли ледовую переправу на Ангаре
Общество, 18.01.2023
Переправа находится на участке Каменка - Свирск
Скоростная автолюбительница из Бурятии за пару месяцев накопила 28 штрафов
Скоростная автолюбительница из Бурятии за пару месяцев накопила 28 штрафов
Общество, 18.01.2023
Из-за несвоевременной оплаты долг из-за штрафов вырос вдвое
В Улан-Удэ вновь пройдёт собачий рейд
В Улан-Удэ вновь пройдёт собачий рейд
Общество, 18.01.2023
Собак будут ловить в частном секторе
В Бурятии выступит дирижёр из Азербайджана
В Бурятии выступит дирижёр из Азербайджана
Общество, 18.01.2023
Маэстро будет дирижировать оркестром на балете «Тысяча и одна ночь»
Бурятский митрополит вручил подарки детям из православной классической школы
Бурятский митрополит вручил подарки детям из православной классической школы
Общество, 18.01.2023
Молодая православная школа работает в епархии уже третий год
В Бурятии оборудуют 22 крещенских купели
В Бурятии оборудуют 22 крещенских купели
Общество, 18.01.2023
Иордани появятся в нескольких районах  
Шаманы из Бурятии помолятся за беременных и бездетных
Шаманы из Бурятии помолятся за беременных и бездетных
Общество, 18.01.2023
Они устроят еженедельный молебен «Хойморой Эжы»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^