Жителям Бурятии объяснили, почему Крещенский сочельник называют Голодным вечером

Есть запрещается до появления в небе первой звезды



Голодный вечер 18 января 2023 года – это время, когда православные при помощи поста готовят себя к празднованию Крещения Господня. Потому он и называется «голодным», что в этот день соблюдается строгий пост. Есть нельзя до тех пор, пока в храмах не пройдет обряд освящения воды.



Согласно же народному поверью, есть запрещается до появления в небе первой звезды. Лишь тогда можно сесть за стол. На столе должны быть только постные блюда. В первую очередь, полагается отведать сочиво – традиционное блюдо из размоченной пшеницы или риса с добавлением меда и сухофруктов. Можно есть каши, блины, оладьи. Из напитков - узвар или компот из сухофруктов. Мясная пища находится под запретом. Категорически запрещено пить алкоголь.



Считается, что накануне Крещения снег обретает особую чудесную силу. В старину в этот праздник женщины обязательно собирали этот снег. Православные верят, с помощью него сохраняют красоту и молодость.



- Сегодня 18 и 19 января в дни празднования Крещения Господня

в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ пройдут торжественные богослужения. По завершении литургии 18 и 19 января митрополитом Иосифом будет совершено Великое освящение воды, - сообщается на сайте Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



Наиболее популярны также приметы, связанные с водой. Считается, что вода, собранная в ночь с 18 на 19 января, обладает целебной силой. Эту воду дают пить больным и детям, умывают лица, защищают себя и близких от негативного влияния.

