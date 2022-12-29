Забайкалье примет фестиваль зимнего футбола

Ожидается участие команд из других регионов



С 3 по 7 января в Чите состоится самое массовое футбольное мероприятие Забайкалья – фестиваль зимнего футбола. Спортивное мероприятие проведут на стадионах «Юность», «Локомотив» и запасном поле стадиона «Локомотив».



50 команд Забайкалья и других регионов сразятся за победу и денежные призы. Фестиваль пройдёт для трёх лиг: ветеранской, женской и главного кубка (18+).



Мероприятие проводится на протяжении 16 лет. Побывать на фестивале приглашаются все поклонники спорта, сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».



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