Ожидается участие команд из других регионов
С 3 по 7 января в Чите состоится самое массовое футбольное мероприятие Забайкалья – фестиваль зимнего футбола. Спортивное мероприятие проведут на стадионах «Юность», «Локомотив» и запасном поле стадиона «Локомотив».
50 команд Забайкалья и других регионов сразятся за победу и денежные призы. Фестиваль пройдёт для трёх лиг: ветеранской, женской и главного кубка (18+).
Мероприятие проводится на протяжении 16 лет. Побывать на фестивале приглашаются все поклонники спорта, сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».
Возрастное ограничение 0+
Забайкалье примет фестиваль зимнего футбола
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