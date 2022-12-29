В рамках мероприятия состоится сольный концерт Софьи Алексеевой
С 31 января по 4 февраля 2023 года в Улан-Удэ пройдёт традиционный фестиваль «Созвездие молодых». 2 февраля в художественном центре имени Ц.С. Сампилова состоится второй концерт фестиваля. Перед зрителями с сольным концертом выступит молодой музыкант Софья Алексеева. Она сыграет произведения, написанные для флейты.
- Слушатели погрузятся в мир, где правят одухотворенность и утонченность звуков, ведь партии флейты, всегда поэтизированные и мелодичные. В этот вечер прозвучат разнообразные номера, отсылающие нас в далекие времена и дальние страны. В программе будут и современные композиции, которые также будут подвластны исполнителю, - сообщает пресс-служба колледжа искусств им. П.И. Чайковского.
Софья Алексеева окончила колледж искусств в 2017 году. В 2022 году завершила учёбу в Казанской государственной консерватории имени Жиганова. Софья является призёром и дипломантом всероссийских и международных конкурсов, проходила мастер-классы и участвовала в международных проектах под руководством ведущих музыкантов мира. Работает в театре оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, преподает в колледже искусств им. П.И. Чайковского. Работала солистом оркестра частного молодёжного театра на Булаке (Казань) и в оркестре народных инструментов Татарика (Казань).
Напомним, что фестиваль «Созвездие молодых» – это традиционный проект, который реализуется в Бурятии в течение долгого времени. Молодые талантливые инструменталисты и вокалисты радуют публику исполнительским мастерством. 31 января фестиваль откроется сольным концертом фортепианной музыки Карины Тумуровой.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Созвездие молодых»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победителей наградили кубками, медалями и грамотами
«Заповедное Подлеморье» подвело итоги за 2022 год
Он будет действовать в течение новогодних праздников
Демонтажу подлежат двадцать конструкций
Для культуры республики Полина Шапова подготовила более 200 специалистов
Отличившимся вручили сертификаты министерства спорта РБ
Межрегиональные соревнования проходили в Благовещенске
Он вступает в силу с начала следующего года
Лауреатами стали 25 человек
В Минздраве рассказали, куда обращаться заболевшим людям
Они собрали более 200 тысяч рублей
Врачи рассказали, что нельзя делать при обморожении
Следующим летом Бичура отметит свой трёхсотый день рождения
Ребёнок оказался на улице в мокрых колготках и в одной футболке
Наибольшее число детей было устроено в приёмные семьи в Чите