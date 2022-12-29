29 декабря

28 декабря

Популярное

В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Созвездие молодых»

В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Созвездие молодых»
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках мероприятия состоится сольный концерт Софьи Алексеевой

С 31 января по 4 февраля 2023 года в Улан-Удэ пройдёт традиционный фестиваль «Созвездие молодых». 2 февраля в художественном центре имени Ц.С. Сампилова состоится второй концерт фестиваля. Перед зрителями с сольным концертом выступит молодой музыкант Софья Алексеева. Она сыграет произведения, написанные для флейты.

- Слушатели погрузятся в мир, где правят одухотворенность и утонченность звуков, ведь партии флейты, всегда поэтизированные и мелодичные. В этот вечер прозвучат разнообразные номера, отсылающие нас в далекие времена и дальние страны. В программе будут и современные композиции, которые также будут подвластны исполнителю, - сообщает пресс-служба колледжа искусств им. П.И. Чайковского.

Софья Алексеева окончила колледж искусств в 2017 году. В 2022 году завершила учёбу в Казанской государственной консерватории имени Жиганова. Софья является призёром и дипломантом всероссийских и международных конкурсов, проходила мастер-классы и участвовала в международных проектах под руководством ведущих музыкантов мира. Работает в театре оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, преподает в колледже искусств им. П.И. Чайковского. Работала солистом оркестра частного молодёжного театра на Булаке (Казань) и в оркестре народных инструментов Татарика (Казань).

Напомним, что фестиваль «Созвездие молодых» – это традиционный проект, который реализуется в Бурятии в течение долгого времени. Молодые талантливые инструменталисты и вокалисты радуют публику исполнительским мастерством. 31 января фестиваль откроется сольным концертом фортепианной музыки Карины Тумуровой.

Возрастное ограничение 6+
концерт фестиваль Бурятия Улан-Удэ музыка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по боксу
В Северобайкальске прошёл межрегиональный турнир по боксу
Общество, 29.12.2022
Победителей наградили кубками, медалями и грамотами
В лесах Байкала насчитали 4113 соболей
В лесах Байкала насчитали 4113 соболей
Общество, 29.12.2022
«Заповедное Подлеморье» подвело итоги за 2022 год
В Иркутской области введён особый противопожарный режим
В Иркутской области введён особый противопожарный режим
Общество, 29.12.2022
Он будет действовать в течение новогодних праздников
В районе Бурятии демонтируют незаконные рекламные щиты
В районе Бурятии демонтируют незаконные рекламные щиты
Общество, 29.12.2022
Демонтажу подлежат двадцать конструкций
В Бурятии ветерана искусства поздравили с 95-летием
В Бурятии ветерана искусства поздравили с 95-летием
Общество, 29.12.2022
Для культуры республики Полина Шапова подготовила более 200 специалистов
В Бурятии поблагодарили за работу спортивных волонтёров
В Бурятии поблагодарили за работу спортивных волонтёров
Общество, 29.12.2022
Отличившимся вручили сертификаты министерства спорта РБ
Тхэквондисты Бурятии выиграли 24 медали «Битвы на Амуре»
Тхэквондисты Бурятии выиграли 24 медали «Битвы на Амуре»
Общество, 29.12.2022
Межрегиональные соревнования проходили в Благовещенске
В Улан-Удэ введён новый порядок для осуществления земляных работ
В Улан-Удэ введён новый порядок для осуществления земляных работ
Общество, 29.12.2022
Он вступает в силу с начала следующего года
В Улан-Удэ все праздники будут работать фильтр-боксы
В Улан-Удэ все праздники будут работать фильтр-боксы
Общество, 29.12.2022
В Минздраве рассказали, куда обращаться заболевшим людям

В Бурятии медики назвали части тела, которые чаще всего обмораживают
В Бурятии медики назвали части тела, которые чаще всего обмораживают
Общество, 29.12.2022
Врачи рассказали, что нельзя делать при обморожении
Село в Бурятии постарело на 40 с лишним лет
Село в Бурятии постарело на 40 с лишним лет
Общество, 29.12.2022
Следующим летом Бичура отметит свой трёхсотый день рождения
Восьмиклассник из Бурятии спас замерзающего малыша
Восьмиклассник из Бурятии спас замерзающего малыша
Общество, 29.12.2022
Ребёнок оказался на улице в мокрых колготках и в одной футболке
Свыше тысячи детей в Забайкалье обрели свою семью в 2022 году
Свыше тысячи детей в Забайкалье обрели свою семью в 2022 году
Общество, 29.12.2022
Наибольшее число детей было устроено в приёмные семьи в Чите

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^