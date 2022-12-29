В Улан-Удэ развернётся фестиваль «Созвездие молодых»

В рамках мероприятия состоится сольный концерт Софьи Алексеевой



С 31 января по 4 февраля 2023 года в Улан-Удэ пройдёт традиционный фестиваль «Созвездие молодых». 2 февраля в художественном центре имени Ц.С. Сампилова состоится второй концерт фестиваля. Перед зрителями с сольным концертом выступит молодой музыкант Софья Алексеева. Она сыграет произведения, написанные для флейты.



- Слушатели погрузятся в мир, где правят одухотворенность и утонченность звуков, ведь партии флейты, всегда поэтизированные и мелодичные. В этот вечер прозвучат разнообразные номера, отсылающие нас в далекие времена и дальние страны. В программе будут и современные композиции, которые также будут подвластны исполнителю, - сообщает пресс-служба колледжа искусств им. П.И. Чайковского.



Софья Алексеева окончила колледж искусств в 2017 году. В 2022 году завершила учёбу в Казанской государственной консерватории имени Жиганова. Софья является призёром и дипломантом всероссийских и международных конкурсов, проходила мастер-классы и участвовала в международных проектах под руководством ведущих музыкантов мира. Работает в театре оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, преподает в колледже искусств им. П.И. Чайковского. Работала солистом оркестра частного молодёжного театра на Булаке (Казань) и в оркестре народных инструментов Татарика (Казань).



Напомним, что фестиваль «Созвездие молодых» – это традиционный проект, который реализуется в Бурятии в течение долгого времени. Молодые талантливые инструменталисты и вокалисты радуют публику исполнительским мастерством. 31 января фестиваль откроется сольным концертом фортепианной музыки Карины Тумуровой.



Возрастное ограничение 6+

