Концерты состоятся в посёлке Нижнеангарск
Северо-Байкальский район Бурятии примет XIV Байкальский рождественский фестиваль. На концерте выступят ведущие солисты Бурятского государственного театра оперы и балета: народный артист республики, лауреат международных премий Мунхзул Намхай (баритон) и народная артистка республики Билигма Ринчинова (сопрано). Дуэт исполнит арии из опер, а также известные песни Муслима Магомаева и Геннадия Подэльского.
Свою программу также представят солисты балетной труппы Михаил Овчаров и Елизавета Мартынова. Завершится выступление шоу «Трансформация» от артистов оригинального жанра Павла Истомина и Аюны Эрдынеевой.
Фестиваль пройдёт 14 и 15 января 2023 года в центре досуга посёлка Нижнеангарск, сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.
Возрастное ограничение 12+
На севере Бурятии пройдёт Байкальский рождественский фестиваль
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