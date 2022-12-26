Первый концерт состоится уже сегодня
26 декабря в Улан-Удэ стартует XIV Байкальский рождественский фестиваль. Уже сегодня, в 18:00 в Римско-католическом приходе на проспекте Строителей состоится вечер органной музыки (12+). Перед зрителями выступят Дечебал Григоруцэ (Иркутск, орган) и смешанный хор колледжа имени П.И. Чайковского. Вход на концерт свободный.
10 января состоится вечер вокальной музыки (12+) в театре оперы и балета. На концерте выступят Венера Протасова и Михаил Пирогов, концертмейстер — Дарима Линховоин.
12 января состоится концерт инди-поп группы «Terelya» из Москвы (12+). Мероприятие пройдёт в КТЦ «Феникс».
13 января фестиваль продолжит сольный концерт рок-романтиков «Диктофон» (12+). Он также будет проведён в КТЦ «Феникс».
15 января здесь же завершит фестиваль выступление Екатерины Васильевой (балалайка, Новосибирск) и концертного русского оркестра «Забайкалье» под управлением Олега Огнева, концертмейстер — Ольга Васильева (12+). Об этом сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии открывается Байкальский рождественский фестиваль
Общество, Фото:
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