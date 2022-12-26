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В Бурятии открывается Байкальский рождественский фестиваль

В Бурятии открывается Байкальский рождественский фестиваль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первый концерт состоится уже сегодня

26 декабря в Улан-Удэ стартует XIV Байкальский рождественский фестиваль. Уже сегодня, в 18:00 в Римско-католическом приходе на проспекте Строителей состоится вечер органной музыки (12+). Перед зрителями выступят Дечебал Григоруцэ (Иркутск, орган) и смешанный хор колледжа имени П.И. Чайковского. Вход на концерт свободный.

10 января состоится вечер вокальной музыки (12+) в театре оперы и балета. На концерте выступят Венера Протасова и Михаил Пирогов, концертмейстер — Дарима Линховоин.

12 января состоится концерт инди-поп группы «Terelya» из Москвы (12+). Мероприятие пройдёт в КТЦ «Феникс».

13 января фестиваль продолжит сольный концерт рок-романтиков «Диктофон» (12+). Он также будет проведён в КТЦ «Феникс».

15 января здесь же завершит фестиваль выступление Екатерины Васильевой (балалайка, Новосибирск) и концертного русского оркестра «Забайкалье» под управлением Олега Огнева, концертмейстер — Ольга Васильева (12+). Об этом сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.

Возрастное ограничение 12+
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