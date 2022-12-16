Также состоятся забеги в купальниках
В Иркутской области с 24 по 25 декабря пройдут соревнования «Свирские гонки» по скоростному бегу на коньках на реке Ангара. Спортивное мероприятие состоится в городе Свирске, на открытом льду Братского водохранилища.
В рамках проведения турнира участники соревнуются в разновозрастных категориях на различных дистанциях. Изюминкой соревнований являются ночная гонка и гонка в купальниках.
Мероприятия будут проходить на подготовленной трассе. На льду будут установлены раздевалки, пункт питания для участников.
В программе: карнавал на льду, ночные забеги, забеги в купальниках и основные гонки на 5 км, 10 км и 25 км. В случае изменения погодных условий (если плохо встанет лёд) мероприятие переносится на стадион.
Мероприятие проводится в рамках международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада». Об этом сообщают организаторы фестиваля.
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На реке Ангара проведут соревнования по скоростному бегу на коньках
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