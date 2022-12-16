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На реке Ангара проведут соревнования по скоростному бегу на коньках

На реке Ангара проведут соревнования по скоростному бегу на коньках
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Также состоятся забеги в купальниках

В Иркутской области с 24 по 25 декабря пройдут соревнования «Свирские гонки» по скоростному бегу на коньках на реке Ангара. Спортивное мероприятие состоится в городе Свирске, на открытом льду Братского водохранилища.

В рамках проведения турнира участники соревнуются в разновозрастных категориях на различных дистанциях. Изюминкой соревнований являются ночная гонка и гонка в купальниках.

Мероприятия будут проходить на подготовленной трассе. На льду будут установлены раздевалки, пункт питания для участников.

В программе: карнавал на льду, ночные забеги, забеги в купальниках и основные гонки на 5 км, 10 км и 25 км. В случае изменения погодных условий (если плохо встанет лёд) мероприятие переносится на стадион.

Мероприятие проводится в рамках международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада». Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Возрастное ограничение 0+
Ангара Иркутская область конькобежный спорт спорт забег зимниада фестиваль

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