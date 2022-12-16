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На Байкале открывается зимний туристический сезон

На Байкале открывается зимний туристический сезон
Общество,  Фото:pixabay.com
Церемония состоится в Байкальске в эти выходные

В Иркутской области 17 декабря, в субботу, откроется зимний туристический сезон. Масштабное мероприятие состоится в Слюдянском районе, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

Центральным событием станет круглый стол «Горнолыжный курорт как основной аттрактор развития особой экономической зоны «Ворота Байкала» и города Байкальска: условия, направления, вызовы», во время которого обсудят вопросы цифровизации туристической отрасли, формирования единого стилистического облика территории особой экономической зоны. Особое внимание уделят программе социально-экономического развития Байкальска, рассмотрят меры поддержки туристических проектов на территории моногорода Байкальска.

Также массовым спуском будут открыты трассы горнолыжного курорта «Гора Соболиная». Здесь при поддержке агентства по туризму Иркутской области пройдёт фестиваль «Snow Energy Fest».

Во время фестиваля для жителей и гостей Байкальска на площадках курорта пройдут флешмобы, конкурсы, выступления музыкальных коллективов, розыгрыши подарков от партнёров, шоу райдеров, лазерное и файер-шоу. Можно будет приобрести гастрономические сувениры. Для юных гостей возле учебного склона будет организована анимационная программа для детей, фотозона с ростовыми куклами.

– «Snow Energy Fest» – первое мероприятие начавшегося зимнего туристического сезона. Всего же в календаре зимних мероприятий ещё немало интересных событий. Это и мероприятия традиционного международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада», в числе которых ставший популярным «Olkhon Ice Fest» на льду Байкала, и много других культурных и спортивных фестивалей и праздников, – рассказал временно замещающий должность руководителя агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев.
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