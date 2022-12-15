Фотографии нарядов принимаются по 23 декабря
В столице Бурятии проходит III городской онлайн фестиваль-карнавал костюмов «Новогодняя фантазия». В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 17 лет.
Для участия нужно сфотографировать себя новогоднем карнавальном костюме и придумать название костюма. Снимок необходимо направить на электронный почтовый ящик: [email protected] c ФИО, возрастом, названием костюма и образовательного учреждения. Работы принимаются по 23 декабря.
С 24 по 27 декабря будет проходить выставка фотографий костюмов. Все участники фестиваля получат электронные сертификаты об участии. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ стартовал фестиваль-карнавал костюмов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На территории района устанавливают праздничные ёлки
В мероприятии примут участие юные спортсмены
В республике пройдёт конференция, посвящённая юбилею ЛЮЖ
Фотографии нарядов принимаются по 23 декабря
Сервис «Туту» выяснил, какое путешествие россияне хотели бы получить в подарок от Деда Мороза
Он даст возможность познакомиться с методами и практической работой специалистов в данной области
На их возведение выделено 130 млн рублей
Обеспокоенные родители пожаловались на странные симптомы у детей
ФАП появился в селе Шэнэ-Буса
Выпускники получат степень «бакалавр буддийских наук»
В следующем году в регионе отметят юбилей гражданской авиации
Юбилей отпраздновала жительница села Десятниково
Соответствующий документ направлен руководителям образовательных учреждений
Специалисты просят не подкармливать хищников
Они изготовили национальные ёлочные украшения