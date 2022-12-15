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В Улан-Удэ стартовал фестиваль-карнавал костюмов

В Улан-Удэ стартовал фестиваль-карнавал костюмов
Общество,  Фото:pexels.com
Фотографии нарядов принимаются по 23 декабря

В столице Бурятии проходит III городской онлайн фестиваль-карнавал костюмов «Новогодняя фантазия». В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 17 лет.

Для участия нужно сфотографировать себя новогоднем карнавальном костюме и придумать название костюма. Снимок необходимо направить на электронный почтовый ящик: [email protected] c ФИО, возрастом, названием костюма и образовательного учреждения. Работы принимаются по 23 декабря.

С 24 по 27 декабря будет проходить выставка фотографий костюмов. Все участники фестиваля получат электронные сертификаты об участии. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+

Улан-Удэ фестиваль карнавал конкурс онлайн Новый год маскарад

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