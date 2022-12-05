05 декабря

2023 рубля в подарок: АТБ объявил о предновогодней акции «100% кэшбэк от Кролика АТБ»

04 декабря

Популярное

В Кяхте открылась выставка «Рог охотничий трубит»

В Кяхте открылась выставка «Рог охотничий трубит»
Общество,  Фото:Кяхтинский краеведческий музей
Экспозиция предлагает по-иному взглянуть на промысловую охоту

В Бурятии заработала выставка «Рог охотничий трубит». В Кяхтинском краеведческом музее имени академика В.А. Обручева на базе коллекций млекопитающих была представлена экспозиция из охотничьих трофеев, предметов для ловли и разделывания дичи.

- Охота – одно из древнейших занятий человека. Актуальность не утратила и в современной жизни. Для народов Забайкалья охота связана с поддержанием и сохранением традиций. Также промысловая охота в нашем регионе связана с изучением и научными исследованиями фауны, - сообщает пресс-служба музея.

Со времён освоения Сибири и изучения Центральной Азии в фондах музея стали появляться практически все виды млекопитающих и боровой дичи Забайкалья. Новая выставка представляет охоту не как варварское отношение человека к природе, а, наоборот.

Возрастное ограничение 6+
выставка Кяхта музей Бурятия охота

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ презентуют праздник «Зоохэй наадан»
В Улан-Удэ презентуют праздник «Зоохэй наадан»
Общество, 05.12.2022
Мероприятие посвящено юбилею бурятского этнографа и публициста
В Бурятии разыграют зимний кубок по ориентированию
В Бурятии разыграют зимний кубок по ориентированию
Общество, 05.12.2022
Первый этап состоится в конце следующей недели
В Иркутской области проведут «Декабристские вечера»
В Иркутской области проведут «Декабристские вечера»
Общество, 05.12.2022
Центром фестиваля станет музей декабристов в Иркутске
В Кяхте открылась выставка «Рог охотничий трубит»
В Кяхте открылась выставка «Рог охотничий трубит»
Общество, 05.12.2022
Экспозиция предлагает по-иному взглянуть на промысловую охоту
В районе Бурятии выбрали «Супер Маму»
В районе Бурятии выбрали «Супер Маму»
Общество, 05.12.2022
Конкурс был посвящён Дню матери
В Улан-Удэ проведут творческий вечер, посвящённый поэтессе
В Улан-Удэ проведут творческий вечер, посвящённый поэтессе
Общество, 05.12.2022
Мероприятие проводят в честь 90-летия со дня рождения Ц.Ц. Дондогой
В Москве презентовали турпотенциал Бурятии и Монголии
В Москве презентовали турпотенциал Бурятии и Монголии
Общество, 05.12.2022
Республика представила новые туристические продукты
В Прибайкалье хотят поселить тувинского бобра
В Прибайкалье хотят поселить тувинского бобра
Общество, 05.12.2022
В Иркутске обсудили варианты спасения эндемичного грызуна
В Бурятии ветераны сыграли в хоккей с мячом
В Бурятии ветераны сыграли в хоккей с мячом
Общество, 05.12.2022
Победителем стала команда из Закаменского района
В Иркутской области детей военнослужащих обеспечат бесплатным питанием в школах
В Иркутской области детей военнослужащих обеспечат бесплатным питанием в школах
Общество, 05.12.2022
Это коснётся семей граждан, принимающих участие в СВО
Школа в селе Курумкан в Бурятии готова на 81%
Школа в селе Курумкан в Бурятии готова на 81%
Общество, 05.12.2022
На объекте вовсю идут отделочные работы
Бурятский борец выступит в «Poddubny Wrestling League»
Бурятский борец выступит в «Poddubny Wrestling League»
Общество, 05.12.2022
Евгений Жербаев поборется против чемпиона Азии и Европы
Котик, которого хотела усыпить жительница Улан-Удэ, пошёл на поправку
Котик, которого хотела усыпить жительница Улан-Удэ, пошёл на поправку
Общество, 05.12.2022
Однако ему ещё месяц придётся провести в клетке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^