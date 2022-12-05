В Кяхте открылась выставка «Рог охотничий трубит»

Общество, Фото: Кяхтинский краеведческий музей

Экспозиция предлагает по-иному взглянуть на промысловую охоту



В Бурятии заработала выставка «Рог охотничий трубит». В Кяхтинском краеведческом музее имени академика В.А. Обручева на базе коллекций млекопитающих была представлена экспозиция из охотничьих трофеев, предметов для ловли и разделывания дичи.



- Охота – одно из древнейших занятий человека. Актуальность не утратила и в современной жизни. Для народов Забайкалья охота связана с поддержанием и сохранением традиций. Также промысловая охота в нашем регионе связана с изучением и научными исследованиями фауны, - сообщает пресс-служба музея.



Со времён освоения Сибири и изучения Центральной Азии в фондах музея стали появляться практически все виды млекопитающих и боровой дичи Забайкалья. Новая выставка представляет охоту не как варварское отношение человека к природе, а, наоборот.



Возрастное ограничение 6+

