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В Бурятии объявлен конкурс «Мама милая, родная ты моя!»

В Бурятии объявлен конкурс «Мама милая, родная ты моя!»
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители получат дипломы и призы

В Бурятии объявлено о проведении республиканского творческого конкурса «Мама милая, родная ты моя!», посвящённого Дню матери. Мероприятие проводится для учащихся 4-11 классов образовательных учреждений любого типа и вида (школ, лицеев, гимназий и др. образовательных учреждений), находящихся на различных видах учёта (ВШУ, КДН, ПДН, УИИ УФСИН).

Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям:
- «Аппликация» (на конкурс аппликаций ко Дню Матери принимаются фото аппликаций в различных техниках исполнения);
- «Декоративно-прикладное творчество» (на конкурс поделок ко Дню Матери принимаются фото и видео поделок на тему конкурса);
- «Портрет любимой мамы» (на конкурс портрет мамы принимаются фото или сканкопии рисунков – только портретов мам в различных техниках);
- «Мамин труд я уважаю, я всегда ей помогаю!» (принимаются любые работы на тему номинации, в том числе, фотографии и видео).

Победители и призёры республиканского творческого конкурса «Мама милая, родная ты моя!» 2020 года к участию в конкурсе не допускаются.

Каждый участник может прислать на конкурс не более 1 работы по разным номинациям. Заявки должны содержать следующее описание: ФИО участников, возраст, название работы, название номинации, образовательное учреждение, небольшой текст-пояснение к фотографиям. Работы принимаются в электронной форме по адресу электронной почты: [email protected] c пометкой «Заявка на Конкурс ко Дню Матери». Заявки принимаются до 25 ноября.

Победителям конкурса в каждой номинации присуждаются дипломы и призы. Всем участникам будут направлены электронные сертификаты участника. Лучшие работы будут опубликованы на сайте министерства образования и науки РБ и на сайте ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта Бурятии, сообщает пресс-служба РЦ ПВТС РБ.

Возрастное ограничение 6+
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