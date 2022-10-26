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Бурятия примет участие в национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве

Бурятия примет участие в национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве
Общество,  Фото:Минобрнауки Бурятии
В столицу отправятся семь человек

С 28 по 31 в выставочном центре «Гостиный двор» и на площадках образовательных организаций пройдёт Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Он организован президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Образование».

26 октября команду, в составе которой и учащиеся, и работники предприятий, принимали в Минобрнауки Бурятии. Ребята рассказали о своих планах и услышали напутственные слова.
 
Чемпионат России пройдёт под девизом: «Вместе – сильнее!». Он отражает суть инклюзивного общества, где вместе справиться с возникающими трудностями легче. Вместе можно многое преодолеть и стать сильнее в профессии, в учёбе, в общении, в жизни. «Рядом с наставниками, друзьями, коллегами, единомышленниками любая цель достигается легче, любую проблему можно решить, любую преграду преодолеть», - сказано в положении о чемпионате «Абилимпикс».
 
Соревнования пройдут по 40 основным компетенциям. Команда Бурятии примет участие в пяти: сборка-разборка электронного оборудования, малярное дело, бисероплетение, столярное дело, и социальная работа. 

- Конкурс «Абилимпикс» открывает новые возможности лицам с особенностями здоровья, - сказал на встрече Евгений Цыренов, руководитель Регионального центра развития движения «Абилимпикс» - Из Бурятии в Москву на Национальный чемпионат едут достойные конкурсанты, профессионалы своего дела.
 
В Бурятии в апреле этого года прошёл региональный чемпионат «Абилимпикс», в котором по 12 компетенциям соревновались 94 конкурсанта, сообщили в Минобранауке. А с 20 по 28 сентября состоялся отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс». В нём приняли участие 17 человек.
инвалиды

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