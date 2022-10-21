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В улан-удэнском парке «Юбилейный» высадили более 50 саженцев

В улан-удэнском парке «Юбилейный» высадили более 50 саженцев
Общество,  Фото:предоставлено мэрией Улан-Удэ
В посадках участвовали сотрудники управления судебного департамента

Сегодня в парке «Юбилейный» работники парка и сотрудники управления судебного департамента в Бурятии высадили более 50 саженцев яблони, тополя, берёзы и черёмухи. При выборе саженцев предпочтение отдается именно этим видам растений, потому что они лучше всего приживаются в суровом климате Бурятии.

- При посадке выполнены все необходимые работы: полив, устройство лунок, прополка и внесение удобрений. Все саженцы приобретены в местных питомниках, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

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