В улан-удэнском парке «Юбилейный» высадили более 50 саженцев

Общество, Фото: предоставлено мэрией Улан-Удэ

В посадках участвовали сотрудники управления судебного департамента



Сегодня в парке «Юбилейный» работники парка и сотрудники управления судебного департамента в Бурятии высадили более 50 саженцев яблони, тополя, берёзы и черёмухи. При выборе саженцев предпочтение отдается именно этим видам растений, потому что они лучше всего приживаются в суровом климате Бурятии.



- При посадке выполнены все необходимые работы: полив, устройство лунок, прополка и внесение удобрений. Все саженцы приобретены в местных питомниках, - сообщили в администрации Улан-Удэ.



