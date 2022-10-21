Вся тушёнка изготовлена из бичурского мяса
Для мобилизованных жителей Бичурского района Бурятии местные предприниматели изготовили большую партию тушёнки. Её сварили из мяса бичурских же коров.
Всего изготовлено 1980 банок, сообщается в группе «Бичура-инфо».
Гендиректор местного сельхозпредприятия Миша Кушиташвили предоставил 10 голов скота. Ещё один предприниматель Вадим Бушин организовал забой.
Качество процесса оценили сотрудники филиала ветеринарии. Они выписали ветеринарные сопроводительные документы, так что с самим мясом в порядке.
А гендиректор маслозавода Александр Савельев предоставил рефрижератор для перевозки мяса в Улан-Удэ. Тушёнку из бичурского мяса изготовили уже на заводе в Улан-Удэ.
- В ближайшее время мясной продукт доставят нашим землякам, - рассказали в администрации района.
В Бурятии для мобилизованных изготовили почти две тысячи банок тушёнки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работы начнутся в следующем году
На курсах обучаются около 100 человек
В посадках участвовали сотрудники управления судебного департамента
Вся тушёнка изготовлена из бичурского мяса
Победителями оказались пятиклашки
Депутатов горсовета смутило, что название остановки не соответствует действительности
Софья Алексеева рассказала, что очень рада вернуться в Бурятию
Будут выставлены дополнительные экипажи
Завтра изменится движение на проспекте 50-летия Октября
Пока это только эксперимент на нескольких зонах
Подозреваемый выдал себя в телефонном разговоре
Соответствующий документ подписал глава республики
20 октября Алексей Цыденов подписал соответствующий указ
Водителю-лихачу 24 года
На него надели свитер и шапку