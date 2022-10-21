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В Бурятии для мобилизованных изготовили почти две тысячи банок тушёнки

В Бурятии для мобилизованных изготовили почти две тысячи банок тушёнки
Общество,  Фото:"Бичура-инфо"
Вся тушёнка изготовлена из бичурского мяса

Для мобилизованных жителей Бичурского района Бурятии местные предприниматели изготовили большую партию тушёнки. Её сварили из мяса бичурских же коров.

Всего изготовлено 1980 банок, сообщается в группе «Бичура-инфо».

Гендиректор местного сельхозпредприятия Миша Кушиташвили предоставил 10 голов скота. Ещё один предприниматель Вадим Бушин организовал забой.

Качество процесса оценили сотрудники филиала ветеринарии. Они выписали ветеринарные сопроводительные документы, так что с самим мясом в порядке.

А гендиректор маслозавода Александр Савельев предоставил рефрижератор для перевозки мяса в Улан-Удэ. Тушёнку из бичурского мяса изготовили уже на заводе в Улан-Удэ.

- В ближайшее время мясной продукт доставят нашим землякам, - рассказали в администрации района.


частичная мобилизация

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