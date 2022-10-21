В Бурятии для мобилизованных изготовили почти две тысячи банок тушёнки

Вся тушёнка изготовлена из бичурского мяса



Для мобилизованных жителей Бичурского района Бурятии местные предприниматели изготовили большую партию тушёнки. Её сварили из мяса бичурских же коров.



Всего изготовлено 1980 банок, сообщается в группе «Бичура-инфо».



Гендиректор местного сельхозпредприятия Миша Кушиташвили предоставил 10 голов скота. Ещё один предприниматель Вадим Бушин организовал забой.



Качество процесса оценили сотрудники филиала ветеринарии. Они выписали ветеринарные сопроводительные документы, так что с самим мясом в порядке.



А гендиректор маслозавода Александр Савельев предоставил рефрижератор для перевозки мяса в Улан-Удэ. Тушёнку из бичурского мяса изготовили уже на заводе в Улан-Удэ.



- В ближайшее время мясной продукт доставят нашим землякам, - рассказали в администрации района.





