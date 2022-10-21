В Улан-Удэ состоялся «Интеллектуальный бум»

Под таким девизом прошла городская игра учащихся «Эврика»
12 и 19 октября в столице Бурятии провели городскую командную игру «Эврика» среди школьников 5-8-х классов. В интеллектуальных соревнованиях приняло участие 140 человек.
Для игры были составлены два комплекта заданий, адаптированных для соответствующих возрастов, по 50 заданий в каждом комплекте. Ребята проверяли логику и смекалку в разных направлениях: художественное, естественно-научное, техническое, исследовательское и других.
Как сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества, по итогам двух дней места распределились следующим образом:
5-6 классы
Первое место - «Сейверы», СОШ №25
Второе место - «Гелиос», СОШ №49
Третье место - «Вундеркинды», гимназия №59
Четвёртое место - «Лингва», ГДДЮТ
7-8 классы
Первое место - «Рубикон», гимназия №59
Второе место - «АрХиМед», ГДДЮТ
Третье место - «Сова», СОШ №63
Четвёртое место - «The best», СОШ №19
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