В Улан-Удэ состоялся «Интеллектуальный бум»

Под таким девизом прошла городская игра учащихся «Эврика»



12 и 19 октября в столице Бурятии провели городскую командную игру «Эврика» среди школьников 5-8-х классов. В интеллектуальных соревнованиях приняло участие 140 человек.



Для игры были составлены два комплекта заданий, адаптированных для соответствующих возрастов, по 50 заданий в каждом комплекте. Ребята проверяли логику и смекалку в разных направлениях: художественное, естественно-научное, техническое, исследовательское и других.



Как сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества, по итогам двух дней места распределились следующим образом:



5-6 классы

Первое место - «Сейверы», СОШ №25

Второе место - «Гелиос», СОШ №49

Третье место - «Вундеркинды», гимназия №59

Четвёртое место - «Лингва», ГДДЮТ



7-8 классы

Первое место - «Рубикон», гимназия №59

Второе место - «АрХиМед», ГДДЮТ

Третье место - «Сова», СОШ №63

Четвёртое место - «The best», СОШ №19



