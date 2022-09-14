Артисты из Забайкальского края выступят на открытии
15 сентября в Москве в Музее Победы откроется выставка «Чита – центр Забайкальского фронта» (0+). Экспозиция состоится в рамках международного проекта «Территория Победы».
По словам министра культуры Забайкалья Ирины Левкович, регион впервые представляет такой масштабный музейный проект в столице нашей Родины. Она отметила, что это способ рассказать на всю страну о большой роли забайкальцев в деле Победы в самой страшной войне.
На открытии экспозиции забайкальцы представят мини-спектакль, режиссёром которого стал заслуженный деятель искусств края Евгений Нимаев.
- Наша задача с помощью иммерсивного действия рассказать о сибиряках, о фронте, о труде в тылу, и о том, какой весомый вклад в Победу внесли наши земляки. Прозвучат фронтовые стихи и песни, - рассказал Евгений Нимаев.
В творческой постановке примут участие артисты краевого драматического театра - Леонид Лехнер, Юлия Ильницкая, Евгений Нимаев, а также солист фольклорного ансамбля «Читинская слобода» Алексей Рюмкин, заслуженный артист России Леонид Бабалаев, артист ансамбля песни и пляски СибВО Батор Чимитдоржиев.
Выставка «Чита – центр Забайкальского фронта», рассказывающая о истории Забайкалья в период Второй мировой войны, будет экспонироваться в рамках международного проекта «Территория Победы». На выставке использованы уникальные документы, фотографии, предметы из фондов музеев Забайкальского краевого краеведческого музея имени Кузнецова, Военно-исторического музея СибВО, музея истории ЗабГУ, Кокуйского краеведческого музея, а также клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт».
В Москве откроется экспозиция «Чита – центр Забайкальского фронта»
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