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В Москве откроется экспозиция «Чита – центр Забайкальского фронта»

В Москве откроется экспозиция «Чита – центр Забайкальского фронта»
Общество,  Фото:Музей Победы
Артисты из Забайкальского края выступят на открытии

15 сентября в Москве в Музее Победы откроется выставка «Чита – центр Забайкальского фронта» (0+). Экспозиция состоится в рамках международного проекта «Территория Победы».

По словам министра культуры Забайкалья Ирины Левкович, регион впервые представляет такой масштабный музейный проект в столице нашей Родины. Она отметила, что это способ рассказать на всю страну о большой роли забайкальцев в деле Победы в самой страшной войне.

На открытии экспозиции забайкальцы представят мини-спектакль, режиссёром которого стал заслуженный деятель искусств края Евгений Нимаев.

- Наша задача с помощью иммерсивного действия рассказать о сибиряках, о фронте, о труде в тылу, и о том, какой весомый вклад в Победу внесли наши земляки. Прозвучат фронтовые стихи и песни, - рассказал Евгений Нимаев.

В творческой постановке примут участие артисты краевого драматического театра - Леонид Лехнер, Юлия Ильницкая, Евгений Нимаев, а также солист фольклорного ансамбля «Читинская слобода» Алексей Рюмкин, заслуженный артист России Леонид Бабалаев, артист ансамбля песни и пляски СибВО Батор Чимитдоржиев.

Выставка «Чита – центр Забайкальского фронта», рассказывающая о истории Забайкалья в период Второй мировой войны, будет экспонироваться в рамках международного проекта «Территория Победы». На выставке использованы уникальные документы, фотографии, предметы из фондов музеев Забайкальского краевого краеведческого музея имени Кузнецова, Военно-исторического музея СибВО, музея истории ЗабГУ, Кокуйского краеведческого музея, а также клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт».
выставка

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