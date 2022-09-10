«Это явление редкое»: В Улан-Удэ открылась выставка этнической графики

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



9 сентября в художественном музее имени Сампилова состоялось открытие выставки «Линия горизонта. Графика этнической Бурятии».



- Это явление особое, редкое. Бывают выставки персональные, жанровые. А выставка графики – редкий раз проводится в нашем музее. Это первая часть проекта. Следующий состоится в декабре этого года. Участниками стали и художники, которые сегодня здесь присутствуют, а также работы художников прошлого из фондов нашего художественного музея имени Сампилова. Представлено более ста работ, некоторые из которых ни разу не демонстрировались, - подметила директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.



Заместитель министра культуры республики Баир Цыбиков в своей приветственной речи отметил тонкость и сложность этого жанра.



Куратором проекта является заслуженный художник Бурятии Александра Дугарова: «Работа над этим проектом принесла мне удовольствие. Не скажу, что тяжело, не скажу, что очень легко. Приятно было знакомиться с работами известных художников из запасников музея, например, Александра Даржаева, Александра Окладникова».



Творчество молодых художников представлены работы: Натали-Кейт Пангилиан, Амгалана Ринчинэ, Аюны Гарматаровой, Саяны Цыреновой, Даримы Кантаковой и т.д., сообщили в пресс-службе Национального музея Бурятии.



- Сегодня со своими студентами специально пришли в музей. Замечательная выставка. увидел много новых работ, особенно старых наших мастеров. Очень удивлён их мастерством. Получил наслаждение. Насколько богата наша родина. Хорошо, что много молодых художников, новые имена. Эстафета передаётся, эта линия не прервётся, - сказал Жаргал Зомонов, художник-график, преподаватель колледжа искусств имени Чайковского.



Выставка работает в художественном музее имени Сампилова (Куйбышева, 29) до 2 октября.





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