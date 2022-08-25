Иркутск примет фестиваль садоводов и огородников

Участие в фестивале бесплатное
10 сентября в Иркутске состоится VII фестиваль садоводов и огородников (0+). Мероприятие проводится с 10:00 до 17.00 на территории торговой площади Павла Чекотова (вход с ул. Партизанская около остановки трамвая «Центральный рынок»).
– Иркутские садоводы и огородники, объединённые в товарищества, и городские клубы представят новинки цветочных и плодовых культур, расскажут о технологиях по оздоровлению садовых участков, поделятся лучшими рецептами домашних консервов. Горожане смогут приобрести экологически чистую продукцию и посевной материал, адаптированный к нашим климатическим и географическим условиям, – рассказали в управлении реализации общественных инициатив аппарата мэрии.
В рамках фестиваля состоится конкурс «Дары осени». Он пройдёт в формате выставки. В номинации «Осенний смак» участники представят домашние заготовки и консервацию, в номинации «Краски осени» – композиции из цветов и плодов. Продемонстрировать творческие способности позволит конкурс частушек.
Подать заявку на участие в фестивале садоводов можно по электронной почте: [email protected] до 5 сентября.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, фестиваль садоводов и огородников города проводится с 2017 года для поддержки садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.
Напомним, что 24 августа в Иркутске открылась выставка «Огород. Сад. Загородный дом» (0+). Мероприятие в международном комплексе «Сибэкспоцентр» объединяет единомышленников в области выращивания традиционных и экзотических овощей, фруктов, плодово-ягодных культур, цветов. В рамках выставки проходят круглые столы, на которых все желающие могут услышать ответы представителей профильных министерств и ведомств. Также планируется проведение мастер-классов по выращиванию однолетних и многолетних культур, мерам профилактики заболеваний овощных культур, изготовление малых архитектурных форм для сада. Кроме этого, будут оценены работы садоводов по разным номинациям и вручены денежные сертификаты. Выставка будет работать до 27 августа, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
Иркутск примет фестиваль садоводов и огородников
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